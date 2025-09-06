Astro no PSG, Dembélé revela problemas na passagem pelo Barcelona

Candidato ao prêmio da Bola de Ouro pela última temporada pelo PSG, o atacante Ousmane Dembélé teve uma passagem apagada no Barcelona. Em entrevista à revista "Four Four Two", o francês comentou sobre sua chegada no clube catalão e as altas expectativas após a saída de Neymar.

— Foi complicado, principalmente porque cheguei ao clube após apenas 18 meses como profissional. Você chega com 20 anos a um vestiário como o do Barcelona, cheio de estrelas, de jogadores com quem eu sonhava jogar… foi excepcional. Depois, precisava me adaptar. Não tive sorte durante três ou quatro anos por causa das lesões. Mas fazia o que me apaixonava e estava no clube dos meus sonhos, o Barcelona. Não foi fácil — disse o camisa 10 do PSG.

Após ascensão meteórica e duas grandes temporadas por Rennes e Borussia Dortmund, Dembélé se destacava como um dos principais promessas do futebol mundial. Na janela de transferências do verão europeu de 2016, o jovem jogador foi contratado pelo Barcelona.

No entanto, Dembélé sofreu com diversas lesões em sua passagem no Barcelona e sua trajetória não se deu como se esperava. Em seis anos na Catalunha, o atacante perdeu 799 dias por conta de lesões, se desvalorizou no mercado e deixou os culés em baixa.

Dembélé comemora gol marcado contra o Real Madrid (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

— Como cheguei ao Barcelona com apenas um ano e meio como profissional, não ia muito à academia, ia direto para o campo, com muita energia e um pouco de talento também. Depois de uma, duas, três, quatro lesões, você entende que precisa cuidar do corpo, que o futebol de alto nível é exigente e não se trata só de talento, nem de acordar e entrar em campo. Compreendi que precisava trabalhar, me fortalecer, comer bem, dormir bem. Entendi tudo isso — seguiu.

Do Barcelona ao PSG: volta por cima na carreira de Dembélé

Com o fracasso no Barcelona, Dembélé "voltou para casa" e assinou com o PSG, que comprou o atleta por 50 milhões de euros (R$ 267 milhões, na cotação da época). Os valores da negociação mostram uma desvalorização com o passar dos anos, visto que o Barça pagou 105 milhões de euros (R$ 392 milhões na cotação da época) para adquirir o atacante francês..

Em sua segunda temporada na equipe francesa, Dembélé conseguiu um desempenho muito acima da média, tendo marcado quase a mesma quantidade de gols que fez no Barcelona em seis anos. Em 53 partidas disputadas, o atacante marcou 35 gols, contribuiu com 16 assistências e foi protagonista na conquista inédita da Champions League e dos campeonatos nacionais (Ligue 1 e Copa da França).

