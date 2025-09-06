menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Astro no PSG, Dembélé revela problemas na passagem pelo Barcelona

Candidato ao prêmio da Bola de Ouro, atacante francês teve uma passagem apagada na Espanha

Ousmane Dembélé - PSG
imagem cameraOusmane Dembélé em entrevista (Foto: DIvulgação/PSG)
WhatsApp-Image-2024-03-01-at-10.59.59-aspect-ratio-1024-1024
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 06/09/2025
10:44
  • Matéria
  • Mais Notícias

Candidato ao prêmio da Bola de Ouro pela última temporada pelo PSG, o atacante Ousmane Dembélé teve uma passagem apagada no Barcelona. Em entrevista à revista "Four Four Two", o francês comentou sobre sua chegada no clube catalão e as altas expectativas após a saída de Neymar.

— Foi complicado, principalmente porque cheguei ao clube após apenas 18 meses como profissional. Você chega com 20 anos a um vestiário como o do Barcelona, cheio de estrelas, de jogadores com quem eu sonhava jogar… foi excepcional. Depois, precisava me adaptar. Não tive sorte durante três ou quatro anos por causa das lesões. Mas fazia o que me apaixonava e estava no clube dos meus sonhos, o Barcelona. Não foi fácil — disse o camisa 10 do PSG.

Após ascensão meteórica e duas grandes temporadas por Rennes e Borussia Dortmund, Dembélé se destacava como um dos principais promessas do futebol mundial. Na janela de transferências do verão europeu de 2016, o jovem jogador foi contratado pelo Barcelona.

No entanto, Dembélé sofreu com diversas lesões em sua passagem no Barcelona e sua trajetória não se deu como se esperava. Em seis anos na Catalunha, o atacante perdeu 799 dias por conta de lesões, se desvalorizou no mercado e deixou os culés em baixa.

Dembélé comemora gol marcado contra o Real Madrid (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
— Como cheguei ao Barcelona com apenas um ano e meio como profissional, não ia muito à academia, ia direto para o campo, com muita energia e um pouco de talento também. Depois de uma, duas, três, quatro lesões, você entende que precisa cuidar do corpo, que o futebol de alto nível é exigente e não se trata só de talento, nem de acordar e entrar em campo. Compreendi que precisava trabalhar, me fortalecer, comer bem, dormir bem. Entendi tudo isso — seguiu.

Do Barcelona ao PSG: volta por cima na carreira de Dembélé

Com o fracasso no Barcelona, Dembélé "voltou para casa" e assinou com o PSG, que comprou o atleta por 50 milhões de euros (R$ 267 milhões, na cotação da época). Os valores da negociação mostram uma desvalorização com o passar dos anos, visto que o Barça pagou 105 milhões de euros (R$ 392 milhões na cotação da época) para adquirir o atacante francês..

Em sua segunda temporada na equipe francesa, Dembélé conseguiu um desempenho muito acima da média, tendo marcado quase a mesma quantidade de gols que fez no Barcelona em seis anos. Em 53 partidas disputadas, o atacante marcou 35 gols, contribuiu com 16 assistências e foi protagonista na conquista inédita da Champions League e dos campeonatos nacionais (Ligue 1 e Copa da França).

circulo com pontos dentroTudo sobre

