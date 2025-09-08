menu hamburguer
Onde Assistir

Bolívia x Brasil: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias

Seleção Brasileira encerra participação nas Eliminatórias

imagem cameraFoto: Arte/Lance!
Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 08/09/2025
10:28
Atualizado há 1 minutos
O Brasil entra em campo nesta terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília) no El Alto, em La Paz, para duelo com a Bolívia, válido pela última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A TV Globo e o SporTV transmitirão o confronto. ➡️ Clique aqui para assistir ao vivo.

O Brasil já está classificado para a próxima edição do Mundial, mas busca melhorar sua campanha nas Eliminatórias e terminar na segunda colocação, atrás da Argentina. Com a classificação garantida e a partida sendo disputada a 4.150 metros de altitude em El Alto, o técnico Carlo Ancelotti deve promover mudanças na escalação.

Ficha do jogo

download__2_-removebg-preview
BOL
cbf-logo-selecao-logo-brasil
BRA
18ª Rodada
Eliminatórias da Copa
Data e Hora
Terça-feira (8), às 20h30 (de Brasília)
Local
El Alto, em La Paz, na Bolívia
Árbitro
Onde assistir

A Bolívia, por sua vez, encara um confronto decisivo contra o Brasil. Oitava colocada nas Eliminatórias, a equipe precisa vencer e torcer por um tropeço da Venezuela, que enfrenta a Colômbia no mesmo horário, para assegurar a vaga na repescagem.

Histórico do confronto

O retrospecto histórico entre Brasil e Bolívia mostra amplo domínio da seleção brasileira. Em 33 confrontos, a equipe canarinho soma 24 vitórias, equivalente a 73% dos jogos, contra cinco triunfos bolivianos e quatro empates. Ao longo desses encontros, o Brasil marcou 113 gols, uma média impressionante de 3,42 por partida, enquanto a Bolívia anotou 26, com média de 0,79 gol por jogo.

Quando o duelo ocorre em território boliviano, a história se torna mais equilibrada. Em 10 partidas disputadas na casa da seleção verde e amarela, o Brasil venceu quatro vezes, a Bolívia também conquistou quatro vitórias, e dois jogos terminaram empatados.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Foto: @rafaelribeirorio / CBF)

Confira as informações do jogo entre Bolívia x Brasil

✅ FICHA TÉCNICA
BOLÍVIA X BRASIL
ELIMINATÓRIAS DA COPA DO MUNDO

📆 Data e horário: terça-feira, 9 de setembro de 2025, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: El Alto, em La Paz, na Bolívia
📺 Onde assistir: TV Globo e Sportv

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Ainda não confirmado.
🚩 Assistentes: Ainda não confirmado.
🖥️ VAR: Ainda não confirmado.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOLÍVIA: Lampe; Diego Medina, Haquín, Morales e Roberto Fernández; Villamíl, Ervin Vaca, Robson Matheus e José Sagredo; Miguelito e Moisés Paniagua. (Técnico: Óscar Villegas)
BRASIL: Alisson; Wesley (Vitinho), Fabrício Bruno (Marquinhos), Alexsandro e Douglas Santos (Caio Henrique); Andrey Santos, Bruno Guimarães e Paquetá; Raphinha (Luiz Henrique), Richarlison (João Pedro) Estêvão (Martinelli). (Técnico: Carlo Ancelotti)

