Bolívia x Brasil: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias
Seleção Brasileira encerra participação nas Eliminatórias
O Brasil entra em campo nesta terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília) no El Alto, em La Paz, para duelo com a Bolívia, válido pela última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A TV Globo e o SporTV transmitirão o confronto. ➡️ Clique aqui para assistir ao vivo.
O Brasil já está classificado para a próxima edição do Mundial, mas busca melhorar sua campanha nas Eliminatórias e terminar na segunda colocação, atrás da Argentina. Com a classificação garantida e a partida sendo disputada a 4.150 metros de altitude em El Alto, o técnico Carlo Ancelotti deve promover mudanças na escalação.
Ficha do jogo
A Bolívia, por sua vez, encara um confronto decisivo contra o Brasil. Oitava colocada nas Eliminatórias, a equipe precisa vencer e torcer por um tropeço da Venezuela, que enfrenta a Colômbia no mesmo horário, para assegurar a vaga na repescagem.
Histórico do confronto
O retrospecto histórico entre Brasil e Bolívia mostra amplo domínio da seleção brasileira. Em 33 confrontos, a equipe canarinho soma 24 vitórias, equivalente a 73% dos jogos, contra cinco triunfos bolivianos e quatro empates. Ao longo desses encontros, o Brasil marcou 113 gols, uma média impressionante de 3,42 por partida, enquanto a Bolívia anotou 26, com média de 0,79 gol por jogo.
Quando o duelo ocorre em território boliviano, a história se torna mais equilibrada. Em 10 partidas disputadas na casa da seleção verde e amarela, o Brasil venceu quatro vezes, a Bolívia também conquistou quatro vitórias, e dois jogos terminaram empatados.
Confira as informações do jogo entre Bolívia x Brasil
✅ FICHA TÉCNICA
BOLÍVIA X BRASIL
ELIMINATÓRIAS DA COPA DO MUNDO
📆 Data e horário: terça-feira, 9 de setembro de 2025, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: El Alto, em La Paz, na Bolívia
📺 Onde assistir: TV Globo e Sportv
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Ainda não confirmado.
🚩 Assistentes: Ainda não confirmado.
🖥️ VAR: Ainda não confirmado.
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOLÍVIA: Lampe; Diego Medina, Haquín, Morales e Roberto Fernández; Villamíl, Ervin Vaca, Robson Matheus e José Sagredo; Miguelito e Moisés Paniagua. (Técnico: Óscar Villegas)
BRASIL: Alisson; Wesley (Vitinho), Fabrício Bruno (Marquinhos), Alexsandro e Douglas Santos (Caio Henrique); Andrey Santos, Bruno Guimarães e Paquetá; Raphinha (Luiz Henrique), Richarlison (João Pedro) Estêvão (Martinelli). (Técnico: Carlo Ancelotti)
