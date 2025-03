A fase que vive Matheus Cunha pelo Wolves é para ninguém botar defeito. Artilheiro isolado do clube, o brasileiro mostrou o porquê é um dos principais centroavantes do futebol inglês: marcou um golaço pela quinta rodada da Copa da Inglaterra, neste sábado, que levou a web à loucura.

Matheus Cunha marça golaço; veja o vídeo

Rapidamente, internautas repercutiram o lance e também a atuação do ex-Coritiba. Eles pediram novamente a presença de Matheus Cunha na Seleção Brasileira, que será convocada no dia 6 de março para os primeiros compromissos de 2025 pelas Eliminatórias.

O centroavante de 25 está na lista de pré-convocados divulgada pela CBF na última sexta-feira, o que movimentou ainda mais os usuários do X. O pedido dos internautas aumentou após Matheus Cunha marcar o golaço neste sábado.

"MATHEUS CUNHA É SELEÇÃO! ALÔ DORIVAL!", escreveu um internauta. Já outro endossou o coro para ter o jogador na Seleção Brasileira: "Matheus cunha não ser relacionado na seleção é crime".

Dois, inclusive, compararam a atuação do ex-Coxa com a de Neymar, que deve retornar à lista do técnico após grave lesão contra o Uruguai, em 2023. "Falar a verdade: HOJE, prefiro ter o Matheus Cunha na vaga do Neymar na Seleção", opinou. "A verdade é que se for analisar no DESEMPENHO, Matheus Cunha merece muito mais uma vaga na seleçao (como titular) do que o Neymar", complementou outro usuário.

Matheus Cunha perdeu espaço nas últimas listas de convocações do Dorival Jr. O jogador não vem sendo convocado desde novembro de 2023, ficando de fora da disputa da Copa América, em 2024. O atleta é um dos medalhistas de ouro das Olimpíadas de 2021.

➡️Matheus Cunha faz gesto emocionante a torcedor dos Wolves com câncer

Matheus Cunha entre os brasileiros da Top 5 ligas europeias 24/25 segundo dados do Sofascore

1° em gols marcados 2° em participações em gols 2° em grandes chances criadas 2° em passes decisivos 2° em passes para a área rival 2° em dribles certos 2° em faltas sofridas 2° em nota Sofascore