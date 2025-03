CBF muda data, e convocação da Seleção Brasileira é antecipada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na manhã deste sábado a nova data para a convocação da Seleção Brasileira para os compromissos da primeira Data Fifa do ano. O evento será realizado no dia 6 de março, quinta-feira, às 11h (de Brasília), em um hotel no Rio de Janeiro.

Inicialmente, o técnico Dorival Jr. convocaria os 23 jogadores para os compromissos das Eliminatórias contra Colômbia e Argentina, respectivamente, no dia 7, na sexta-feira. No entanto, a CBF optou por antecipar, porém sem informar o motivo.

Na última sexta-feira, a pré-lista enviada com os 52 nomes foi divulgada pela entidade. A lista conta com seis goleiros, oito zagueiros, oito laterais, 14 meio-campistas e 16 atacantes. De todos os nomes, 18 atuam no futebol brasileiro, incluindo Neymar, que deve retornar à Seleção após grave lesão.

Neymar aparece na lista de pré-convocados da Seleção após grave lesão contra o Uruguai (FOTO: WESLEY SANTOS)

O técnico Dorival Jr. e seus auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, além de o coordenador técnico, Juan Santos, viajaram à Europa para acompanharem treinos e jogos dos possíveis convocados. Nos últimos dias eles têm percorrido clubes brasileiros, incluindo o jogo do Santos pelo Paulistão.

A Seleção Brasileira recebe a Colômbia, no Mané Garrincha, em Brasília, no dia 20 de março, às 21h45 (de Brasília), pela 13ª rodada. Em seguida, enfrenta a Argentina no dia 25, em Buenos Aires, às 21h, pela 14ª rodada. O Brasil ocupa o quinto lugar das Eliminatórias com 18 pontos, sete a menos do que a líder Argentina.

Veja a lista dos pré-convocados da Seleção Brasileira

GOLEIROS: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City), Hugo Souza (Corinthians), Lucas Perri (Lyon), Weverton (Palmeiras)

ZAGUEIROS: Alexsandro (Lille), Beraldo (PSG), Danilo (Flamengo), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Murillo (Nottingham Forest);

LATERAIS: Dodô (Fiorentina), Abner (Lyon), Alex Sandro (Flamengo), Alex Telles (Botafogo), Douglas Santos (Zenit), Guilherme Arana (Atlético-MG), Vanderson (Monaco), Wesley (Flamengo);

MEIO-CAMPISTAS: Alisson (São Paulo), André (Wolverhampton), Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Strasbourg), Bruno Guimarães (Newcastle), Éderson (Atalanta), Gerson (Flamengo), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle), Lucas Moura (São Paulo), Lucas Paquetá (West Ham), Matheus Cunha (Wolverhampton), Neymar Jr. (Santos), Oscar (São Paulo);

ATACANTES: Antony (Real Betis), Bruno Henrique (Flamengo), Endrick (Real Madrid), Estevão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Galeno (Al-Ahli), Igor Jesus (Botafogo), Igor Paixão (Feyenoord), João Pedro (Brighton), Luiz Henrique (Zenit), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Samuel Lino (Atlético de Madrid), Savinho (Manchester City), Vinicius Jr. (Real Madrid), Yuri Alberto (Corinthians).