Matheus Cunha faz gesto emocionante a torcedor dos Wolves com câncer

Matheus Cunha, atacante do Wolverhampton, fez uma homenagem emocionante ao torcedor Júnior, após marcar o gol da vitória sobre o Bournemouth. O camisa 10 celebrou com uma mão em concha e a outra com a palma para baixo, formando um "J" estilizado em homenagem ao jovem torcedor que luta contra o câncer.

continua após a publicidade

- Você é um dos meninos mais corajosos que eu já conheci - afirmou o atacante durante o encontro.

Matheus Cunha prometeu comemorar um gol homenageando o pequeno Junior, torcedor do Wolves



Dito e feito, promessa cumprida ✅😊🥰pic.twitter.com/NtmrYsn2gu — PL Brasil (@plbrasil1) February 24, 2025

Dias antes do jogo, Cunha visitou o pequeno torcedor e o presenteou com duas camisas do clube, uma com o nome "Júnior" e a outra com o nome do próprio jogador. Durante a visita, o atacante pediu sugestões de comemoração para o menino e Júnior sugeriu o "J" estilizado, ideia que foi apoiada pelo pai do menino.

- Agora, sua coleção está grande - brincou o jogador após entregar as camisas.

Matheus Cunha elogiou a coragem de Júnior e pediu que ele enviasse fotos usando o uniforme dos Wolves que ganhou. O encontro foi compartilhado pelo clube nas redes sociais, e Cunha deixou um comentário emocionante na publicação: "Obrigado por me ensinar tantas coisas, Júnior".

continua após a publicidade

➡️ Carnaval no Rio com Belo, Ferrugem, Cabelinho e muito mais! Clique aqui e garanta 20% de desconto no Camarote Arpoador com o cupom LANCE20!

Matheus Cunha, atacante do Wolverhampton, é destaque na Premier League (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Outras personalidades do esporte mundial elogiaram o gesto, incluindo o surfista brasileiro Jadson André, o ídolo inglês Alan Shearer e o jogador Jordan Dawson, de futebol australiano.

continua após a publicidade

Como foi o jogo entre Wolverhampton e Bournemouth

Os Wolves venceu o Bournemouth no último sábado (22) por 1 a 0 e o brasileiro, Matheus Cunha, foi o responsável pelo gol que deu os três pontos aos Wolves. A equipe comandada por Vitor Pereira segue em 17° lugar mas abriu cinco pontos de distância para o primeiro clube da zona de rebaixamento da Premier League.