Torcedores pedem Matheus Cunha na Seleção após atuação na Premier League; veja estatísticas

A boa fase de Matheus Cunha na Premier League está chamando a atenção: torcedores pedem a convocação do jogador para a próxima lista da Seleção Brasileira. Na manhã deste sábado (22), o brasileiro deixou seu gol novamente na vitória do Wolverhampton sobre o Ipswich Town pelo placar de 1 a 0.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Apesar da má fase do time de Vitor Pereira, Matheus Cunha se destaca entre os principais artilheiros da Premier League. Até o momento, o jogador marcou 13 gols no campeonato e segue sendo o sétimo jogador a mais balançar as redes na liga.

O gol do brasileiro na vitória contra o Ipswich distanciou o Wolves da zona de rebaixamento. Hoje a equipe ocupa a 17ª colocação, com cinco pontos a mais que o primeiro time da degola do campeonato.

Volta para Seleção?

Matheus Cunha perdeu espaço nas últimas listas de convocações do Dorival Jr. O jogador não vem sendo convocado desde novembro de 2023, ficando de fora da disputa da Copa América, em 2024. O atleta é um dos medalhistas de ouro das Olimpíadas de 2021.

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Na próxima sexta-feira (28), o treinador da Seleção Brasileira enviará a lista para a Conmebol com os jogadores que estarão pré-relacionados para as partidas contra Argentina e Colombia.

Pressionado pelas más atuações na última Copa América e nas Eliminatórias da Copa do Mundo, Dorival Jr pode contar com a volta de Matheus Cunha na seleção, já que o atacante é um dos destaques da atual edição da Premier League.

Matheus Cunha entre os brasileiros da Top 5 ligas europeias 24/25 segundo dados do Sofascore

1° em gols marcados 2° em participações em gols 2° em grandes chances criadas 2° em passes decisivos 2° em passes para a área rival 2° em dribles certos 2° em faltas sofridas 2° em nota Sofascore