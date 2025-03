O atacante Jean-Philippe Mateta, um dos principais jogadores do Crystal Palace, teve que ser hospitalizado após sofrer uma entrada violenta na partida contra o Millwall, pela quinta rodada da Copa da Liga Inglesa. O atacante francês foi atendido pelos médicos no gramado e recebeu oxigênio antes de ser retirado de campo.

Veja a entrada violenta em Mateta:

Mateta saiu de maca após essa voadora do goleiro.



Que absurdo! pic.twitter.com/thLqej3fDK — Curiosidades PL (@CuriosidadesPRL) March 1, 2025

A jogada aconteceu aos 8 minutos do primeiro tempo. O goleiro do Millwall, Liam Roberts, saiu do gol e acertou um chute em cheio na cara de Mateta, que caiu completamente desacordado. Após consulta ao VAR, o árbitro da partida expulsou o arqueiro pela entrada violenta em Mateta.

O jogo acabou com vitória do Palace pelo placar de 3x1. O primeiro gol das águias foi contra, o segundo foi marcado pelo colombiano Daniel Munõz, e o terceiro por Eddie Nketiah, que substituiu Mateta no começo da partida.

Crystal Palace avançou na Copa da Inglaterra depois de vencer Milwall por 3x1 (Foto: Ben Stansall / AFP)

Steve Parish, presidente do Crystal Palace, desabafou sobre a entrada violenta em Mateta em entrevista à BBC:

"Em todos esses anos que venho acompanhando futebol, não me lembro de ver uma falta pior do que essa. Quando você chuta a cabeça de alguém, claramente não tem noção das consequências e do dano que isso pode causar", afirmou.