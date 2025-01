O Wolves se prepara para encarar o Bristol City na manhã deste sábado pela 3ª rodada da Copa da Inglaterra. Vítor Pereira, técnico da equipe, revelou sua maior preocupação para o duelo: a tripla lesão no elenco, além da ausência de Matheus Cunha.

continua após a publicidade

➡️Bristol City x Wolverhampton: onde assitir e horário do jogo da Copa da Inglaterra

O ex-Flamengo não poderá contar com Matheus Cunha, que foi punido pela FA na terça-feira, semanas depois ter se envolvido em uma briga durante o jogo contra o Ipswich. O brasileiro foi acusado e suspenso após dar um tapa no rosto do segurança adversário.

Além de Cunha, Vítor Pereira informou as lesões de três jogadores no elenco: Nelson Semedo, Craig Dawson e Toti Gomes. O técnico só terá à disposição um zagueiro, Santiago Bueno. Além das novidades, o comandante não poderá contar também com Yerson Mosquera, Traoré, Enzo González e Sasa Kalajdzic.

continua após a publicidade

No entanto, uma notícia boa em meio aos desfalques. O comandante do Wolves poderá contar com André, que está disponível novamente. O ex-Fluminense foi ausência contra o Nottingham Forest, na última semana, por lesão. Outro brasileiro em campo será João Gomes.

- Eles estão trabalhando para se recuperar o mais rápido possível. Não acho que eles (Toti, Semedo, Dawson) estarão disponíveis. Andre está de volta aos treinos com o grupo -, disse o ex-Fla.

continua após a publicidade

Bristol City x Wolves: onde assistir

A partida entre Bristol City x Wolves, pela 3ª rodada da Copa da Inglaterra, terá transmissão exclusiva do Disney+. O duelo acontece neste sábado, às 09h (de Brasília), no Ashton Gate Stadium. O árbitro escalado foi o inglês Robert Jones.

Retrospecto

Bristol City x Wolves já se enfrentaram 12 vezes, sendo três vitórias dos donos da casa, um empate e oito vitórias do visitante. O último encontro foi, inclusive, na Copa da Inglaterra, em 2019. Na ocasião, o Wolves saiu vitorioso por 1 a 0.