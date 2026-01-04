O Napoli venceu a Lazio por 2 a 0 na manhã deste domingo, no Estádio Olímpico de Roma, em partida válida pela 18ª rodada da Serie A. Apesar do resultado positivo, o triunfo teve sabor amargo para os napolitanos em razão da lesão de um de seus principais jogadores nas últimas exibições, David Neres, que deixou o campo machucado aos 25 minutos do segundo tempo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O primeiro gol da partida foi marcado por Leonardo Spinazzola aos 13 minutos, após passe de Matteo Politano. O ponta avançou pelo lado direito do ataque, ultrapassou o marcador e cruzou na segunda trave; o ala esquerdo bateu de primeira para acertar o fundo da rede. O resultado foi definido ainda na primeira etapa, aos 32', com cabeçada precisa de Amir Rrahmani na área, após cobrança de falta executada pelo mesmo autor da primeira assistência.

continua após a publicidade

A vitória também marcou o primeiro triunfo do Gli Azzurri sobre a Biancocelesti desde setembro de 2022, que encerrou uma sequência de seis partidas de invencibilidade do time atualmente comandado por Maurizio Sarri. Com o resultado, Antonio Conte e companhia alcançaram a segunda colocação com 37 pontos — um atrás do líder Milan —, somados em 12 vitórias, um empate e quatro derrotas, além de 26 gols marcados e 13 sofridos. A dona da casa, em campanha irregular, ocupa a nona posição com 24 pontos, obtidos em seis vitórias, seis empates e seis derrotas, com 18 gols anotados e 14 contra.

Antonio Conte, do Napoli, e Maurizio Sarri, da Lazio, se cumprimentam antes da partida (Foto: Alberto Pizzoli/AFP)

David Neres 🚑

No entanto, nem tudo foi positivo para os vencedores, já que Neres se lesionou no segundo tempo ao sofrer uma grave entorse no tornozelo. O atacante recebeu atendimento imediato da equipe médica e foi substituído por Pasquale Mazzocchi. O brasileiro realizará novos exames ainda neste domingo para avaliar a gravidade da lesão e estimar o tempo de recuperação.

continua após a publicidade

Após um ano de adaptação marcado por altos e baixos, David se firmou neste ano, somando seis gols e quatro assistências em 24 partidas. Na temporada completa de 2024/25, havia registrado três gols e cinco assistências em 30 jogos. Além disso, destacou-se na Supercopa da Itália, sendo protagonista ao marcar dois gols na final contra o Bologna e também ter balançado as redes na semifinal diante do Milan.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.