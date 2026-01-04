Sem Mbappé, veja a escalação do Real Madrid em jogo de La Liga
Merengues encaram o Real Betis pela 18ª rodada de La Liga 2025/26
- Matéria
- Mais Notícias
Real Madrid e Real Betis se enfrentam neste domingo (4), às 12h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 18ª rodada de La Liga 2025/26. Em busca de não deixar o Barcelona se isolar na tabela, a equipe merengue terá o desfalque de Kylian Mbappé, que se recupera de lesão no joelho. Para o lugar do astro francês, Xabi Alonso escalou Gonzalo Garcia.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Astro do Bayern de Munique volta aos treinos para acelerar retorno aos gramados
Futebol Internacional04/01/2026
- Futebol Internacional
Clube da Premier League ganha ‘reforço’ brasileiro
Futebol Internacional04/01/2026
- Futebol Internacional
Por que Estêvão pode ‘comemorar’ a saída de Enzo Maresca do Chelsea?
Futebol Internacional04/01/2026
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A equipe comandada por Xabi Alonso ocupa a vice-liderança de La Liga, com 42 pontos após 18 partidas — sete a menos que o Barcelona, que tem um jogo a menos —, obtidos em 13 vitórias, três empates e duas derrotas, além de 36 gols marcados e 16 sofridos, números que garantem a melhor defesa da competição. Já o time treinado por Manuel Pellegrini faz boa campanha e aparece na quinta colocação, com sete vitórias, sete empates e três derrotas, além de 29 gols a favor e 19 contra.
Veja a escalação do Real Madrid ⚪⚪
⚽ GOL: Courtois
⚽ LE: Álvaro Carreras
⚽ ZAG: Asencio
⚽ ZAG: Rüdiger
⚽ LD: Valverde
⚽ MEI: Tchouaméni
⚽ MEI: Camavinga
⚽ MEI: Rodrygo
⚽ MEI: Bellingham
⚽ ATA: Gonzalo García
⚽ ATA: Vini Jr
Tudo sobre o jogo entre Real Madrid x Real Betis (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Real Madrid 🆚 Real Betis
18ª rodada — La Liga
📆 Data e horário: domingo, 4 de janeiro de 2026, às 12h15 (de Brasília)
📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+
🕴️ Arbitragem: Alejandro José Hernández
🚩 Assistente 1: José Enrique Naranjo
🚩 Assistente 2: Marcos Cerdán
🕴️ 4º árbitro: Francisco José Ortega
📺 VAR: Juan Luis Pulido
📺 AVAR: Adrián Cordero
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias