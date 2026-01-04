menu hamburguer
Futebol Internacional

Matheus Cunha marca, mas Manchester United empata com Leeds na Premier League

Camisa 10 brasileiro foi o melhor em campo na partida válida pela 20ª rodada

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 04/01/2026
11:21
Matheus Cunha, do Manchester United, comemora gol marcado contra o Leeds pela Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)
Matheus Cunha, do Manchester United, comemora gol marcado contra o Leeds pela Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)
Leeds e Manchester United empataram por 1 a 1 neste domingo (4), pela 20ª rodada da Premier League. A partida foi realizada às 09h30 (de Brasília), no Elland Road, em Leeds, com gols de Aaronson e o brasileiro Matheus Cunha.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Com o resultado, o Leeds garantiu um ponto importante para abrir oito pontos de diferença do Z-3 do Campeonato Inglês. Do outro lado, o United subiu para a quinta colocação, com 31 pontos, em busca de classificação para competições europeias na próxima temporada.

Como foi Manchester United x Leeds?

Leeds e Manchester United foi um jogo marcado por equilíbrio. A primeira etapa terminou sem gols, com os Red Devils tendo um gol anulado logo aos sete minutos, após impedimento de Benjamin Sesko na origem da jogada que terminou com Matheus Cunha balançando as redes.

O United respondeu com chances claras, incluindo uma cabeçada de Dominic Calvert-Lewin na trave e um escanteio cobrado por Luke Shaw que terminou em finalização de Leny Yoro, defendida por Lucas Perri, ex-Botafogo, destaque do time mandante no primeiro tempo.

Após o intervalo, o Leeds abriu o placar aos 16 minutos, quando Aaronson ganhou na velocidade de Heaven e finalizou no canto, sem chance para Lammens. A resposta do Manchester United foi rápida e veio três minutos depois, em jogada construída por Zirkzee, que encontrou Matheus Cunha para finalizar e decretar o empate.

Matheus Cunha e Sebastiaan Bornauw disputam bola em Leeds x Manchester United pela Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)
Matheus Cunha e Sebastiaan Bornauw disputam bola em Leeds x Manchester United pela Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

Com os gols em sequência, as equipes mantiveram o jogo aberto, mas o placar permaneceu inalterado até o apito final. Matheus Cunha ainda teve outra oportunidade, onde recebeu próximo da área e parou na trave.

O que vem por aí?

Agora, o Leeds visita o Newcastle na próxima quarta-feira (7), às 17h15 (de Brasília), em busca de se distanciar da zona de rebaixamento. Enquanto isso, no mesmo dia e horário, o Manchester United recebe o Burnley. Ambos são válidos pela 21ª rodada da Premier League.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

