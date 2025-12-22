menu hamburguer
David Neres brilha, Napoli vence Bologna e conquista a Supercopa da Itália

Clube fatura 3º título do torneio e se aproxima de marca da Lazio

João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/12/2025
17:52
Jogadores do Napoli celebram gol de David Neres sobre o Bologna, na Supercopa da Itália
imagem cameraJogadores do Napoli celebram gol de David Neres sobre o Bologna, na Supercopa da Itália (Foto: Fayez Nureldine/AFP)
O Napoli venceu o Bologna por 2 a 0 e conquistou o título da Supercopa da Itália, nesta segunda-feira (22), na Arábia Saudita. No primeiro tempo, David Neres foi o responsável por abrir o placar com um golaço da entrada da área. No segundo tempo, o brasileiro estufou as redes mais uma vez após uma falha defensiva dos rivais.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com a vitória, o Napoli chegou ao 3º título da Supercopa da Itália em sua história e deixou a Roma para trás. Neste momento, o clube se aproxima da Lazio, que possui cinco troféus do torneio.

Como foi Napoli x Bologna?

Na etapa inicial, o Napoli tomou conta das ações contra o Bologna. Na primeira chegada, McTominay acionou Elmas livre de marcação pelo lado esquerdo da área, mas o meia-atacante finalizou ao lado do gol adversário e desperdiçou grande chance. Na sequência, o macedônio fez boa jogada individual e bateu de fora da área para boa defesa de Ravaglia. Na reta final, Spinazzola foi acionado por Neres após uma grande jogada coletiva, saiu cara a cara com um goleiro, deu um toque de cobertura, mas Ravaglia fez outra intervenção essencial. E aos 38 minutos, David Neres aproveitou um espaço de fora da área e soltou um balaço para marcar um golaço colocando a bola no ângulo da meta adversária.

No segundo tempo, o Napoli voltou a assustar o Bologna com Hojlund sendo acionado pelo lado esquerdo da área, cortando para o meio e batendo para grande defesa de Ravaglia. No escanteio, Rrahmani ganhou da defesa adversária e cabeceou com perigo para outra grande intervenção do arqueiro rival. E aos 11 minutos, David Neres aproveitou um erro na saída de bola do Bologna, roubou a bola de Lucumí e tocou por cima de Ravaglia para marcar seu segundo gol e ampliar a vantagem do Napoli na decisão. O Bologna melhorou na volta do intervalo, conseguiu ter mais volume, mas não criou chances claras e não foi eficiente para reverter a desvantagem.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

David Neres comemora segundo gol do Napoli sobre o Bologna
David Neres comemora segundo gol do Napoli sobre o Bologna (Foto: Fayez Nureldine/AFP)

