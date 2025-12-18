Com gol de brasileiro, Napoli bate o Milan e avança para final da Supercopa



O Napoli venceu o Milan por 2 a 0 nesta quinta-feira (18), no King Saud University Stadium, em Riade (SA), e garantiu vaga na final da Supercopa da Itália. A equipe comandada por Antonio Conte superou o time de Massimiliano Allegri com gols do brasileiro David Neres e do dinamarquês Rasmus Højlund, e agora espera o vencedor do duelo entre Inter de Milão e Bologna, que se enfrentam nesta sexta-feira (19).

A decisão da Supercopa será disputada no domingo (21), também na capital da Arábia Saudita, encerrando o torneio que reúne campeões e vice-campeões das principais competições do futebol italiano.

Milan perde para o Napoli e abre caminho para marca histórica da Inter

Inter de Milão e Milan entraram na Supercopa com um objetivo especial: conquistar o nono título da competição e igualar a Juventus como maior campeã do torneio. Contudo, com a eliminação dos Rossoneri, a Inter se mantém como a equipe milanesa capaz de alcançar a marca.

Atual campeão, o Milan chegou à Supercopa em bom momento doméstico, ocupando a vice-liderança do Campeonato Italiano, com apenas uma derrota na competição — ainda na primeira rodada, contra a Cremonese. Na Coppa Italia, porém, os rossoneros acabaram eliminados pela Lazio, por 1 a 0.

A Inter, por sua vez, lidera o Campeonato Italiano com 33 pontos, um a mais que o rival Milan. Na Champions League, o time de Cristian Chivu começou com quatro vitórias consecutivas, mas sofreu duas derrotas nas rodadas mais recentes e caiu para a sexta colocação na fase de liga. Já na Coppa Italia, os nerazzurri avançaram com uma goleada por 5 a 1 sobre o Venezia.

As outras faces da Supercopa

Além dos clubes de Milão, Napoli e Bologna completam o quarteto da Supercopa.

Napoli em busca do tricampeonato

Campeão italiano, o Napoli vive boa fase sob o comando de Antonio Conte e ocupa a terceira colocação do Calcio, apenas dois pontos atrás da líder Inter. Na Champions League, entretanto, o início foi irregular: três derrotas, um empate e duas vitórias, o que deixa a equipe na 23ª posição da tabela. Na Supercopa, os napolitanos já levantaram o troféu em duas oportunidades, em 1990 e 2014.

Rasmus Hojlund marcou um dos gols da vitória do Napoli sobre o Milan, na semifinal da Supercopa da Itália (Foto: CARLO HERMANN / AFP)

Bologna e a possível glória inédita

Do outro lado, o Bologna disputa a Supercopa da Itália pela primeira vez em sua história. Atual campeão da Coppa Italia, o clube conquistou o título de forma inédita ao vencer o Milan por 1 a 0 na final da temporada passada. Mesmo com menor investimento em relação aos gigantes do país, os rossoblù seguem em ascensão: ocupam a sexta colocação do Campeonato Italiano em 2025/26 e aparecem em 13º lugar na fase de liga da Europa League.

O Bologna venceu a Coppa Italia em 2024/25 (Foto: Isabella BONOTTO / AFP)<br>

