O brasileiro Evanilson foi expulso no duelo entre Bournemouth e Manchester United neste domingo (27), pela Premier League. No empate em 1 a 1 entre as duas equipes, o centroavante atingiu Mazraoui com a sola do pé esquerdo, e recebeu o cartão vermelho aos 25 minutos do segundo tempo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O lance chegou a ser findado com o amarelo, mas após revisão no vídeo, o árbitro Peter Bankes mudou a decisão e aplicou a sanção máxima ao atleta. No ato da punição, os Cherries venciam pelo placar mínimo, e o lance prejudicou os comandados de Andoni Iraola, que sofreram o empate já nos acréscimos, pelos pés de Rasmus Hojlund.

continua após a publicidade

👀 Veja o lance no qual o brasileiro Evanilson foi expulso

O tento do clube da costa sul inglesa também teve participação direta de Evanilson. Em cruzamento, o ex-Fluminense usou a parte externa do pé para amaciar a bola para Semenyo, que finalizou de perna esquerda e superou Onana, aos 23' do primeiro tempo.

➡️ Willian, ex-Corinthians, bate recorde na Premier League

O empate entre Bournemouth e United no Vitality Stadium não foi bom para nenhum dos times. Os mandantes estacionaram na décima colocação, com 50 pontos, e viram diminuir as chances de seguir o sonho continental; os visitantes, com 39 pontos, se encaminharam para uma temporada findada na segunda metade da tabela do Campeonato Inglês.

continua após a publicidade