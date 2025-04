Com três jogadores do Chelsea e um ídolo do Real Madrid, os camarotes da principal competição de tênis da capital espanhola estão bastante concorridos. Enzo Fernandez, Cucurella e Jackson, do time inglês, e o alemão Toni Kroos, que se aposentou em 2024, após anos vestindo a camisa da equipe espanhola, aproveitaram este domingo (27) para curtir o segundo torneio desse nível no saibro na temporada.

Herói do Chelsea

Aliás, no sábado, Jackson foi o autor da vitória dos Blues sobre o Everton, por 1 a 0. Com o triunfo, o Chelsea chegou aos 60 pontos, em quarto lugar na Premier League, a quatro rodadas do fim.

Nos próximos jogos, a equipe recebe o Liverpool, depois visita o Newcastle e, na penúltima rodada, mais um clássico, contra o Manchester United, diante da torcida. O Chelsea vai encerrar a participação no duelo contra o Nottingham Forest, como visitante.

Atualmente, o time dirigido por Enzo Maresca está em quarto, mas depende de uma derrota do Nottingham Forest (3º, com 61) para o Manchester City (5º, com 60), para seguir na briga por uma vaga à próxima edição da Champions League.

Kross fez história pelo Real

Kroos, por sua vez, encerrou a carreira ano passado, após 465 jogos com a camisa do Real Madrid e muitos títulos, como cinco edições da Champions. Pelo Bayern de Munique, clube que o revelou, o alemão conquistou uma vez o principal torneio interclubes europeu.

Campeão do mundo pela Alemanha na Copa de 2014, no Maracanã, com direito à goleada por 7 a 1 sobre o Brasil na semifinal, Kroos é um dos maiores ídolos do futebol em seu país.

