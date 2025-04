Os torcedores do Reds anseiavam pelas escalações das equipes no confronto de hoje entre Liverpool e Tottenham, que pode confirmar o título da Premier League para os atuais líderes da competição. Arne Slot e Ange Postecoglou prepararam seus onze iniciais para a partida em Anfield, e Alexander-Arnold será titular no que pode ser seu último título conquistado pelo clube inglês. O Liverpool só precisa de um empate para ser campeão.

A principal novidade na formação dos Reds fica por conta de Trent Alexander-Arnold. O jogador começou o o jogo contra o Leicester no banco de reservas, e Bradley esteve entre os titulares. No segundo tempo, Arnold entrou e fez o gol salvador no fim da partida, comemorando efusivamente e possibilitando o Liverpool de ser campeão nesta rodada.

Esta pode ser a última temporada de Alexander-Arnold pelo Liverpool. O inglês tem sua saída rumo ao Real Madrid encaminhada, segundo o "Sky Sports". O contrato do lateral-direito com os Reds expira ao final do primeiro semestre de 2025, e o vínculo não será estendido, o que levará a um acerto grátis com os Merengues para a próxima temporada.

🔴 Escalação do Liverpool para o duelo

⚽ GOL: Alisson

⚽ LTD: Alexander-Arnold

⚽ ZAG: Konaté

⚽ ZAG: Van Dijk

⚽ LTE: Robertson

⚽ MEI: Gravenberch

⚽ MEI: Mac Allister

⚽ MEI: Szoboszlai

⚽ ATA: Salah

⚽ ATA: Luis Díaz

⚽ ATA: Gakpo

⚪ Escalação do Tottenham para o duelo

⚽ GOL: Vicario

⚽ LTD: Spence

⚽ ZAG: Danso

⚽ ZAG: Davies

⚽ LTE: Udogie

⚽ MEI: Bergvall

⚽ MEI: Gray

⚽ MEI: Maddison

⚽ ATA: Johnson

⚽ ATA: Solanke

⚽ ATA: Tel

Liverpool e Tottenham se enfrentam em duelo válido pela 34ª rodada da Premier League, em jogo que vale o título para os Reds. A partida acontece neste domingo (27), em Anfield, em Liverpool (ING), às 12h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming).