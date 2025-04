Willian, ex-Corinthians, bate recorde na Premier League

No último sábado (26), durante a partida entre Southampton e Fulham, o ex-Corinthians Willian bateu o recorde de jogador sul-americano com mais participações em jogos da Premier League.

O meio-campista, atualmente no Fulham, completou 325 jogos no campeonato e se igualou ao equatoriano Antonio Valência, que já está aposentado, em número de participações.

Os dois são seguidos pelo argentino Pablo Zabaleta, com 303 jogos, e do também argentino Sergio Aguero, com 275. No quinto lugar da lista, o brasileiro Fernandinho, ex-Flamengo, Grêmio e São Paulo, aparece com 264 partidas.

Willian jogou pelo Chelsea na Premier League. (Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP)

Willian na Premier League

Antes de atuar pelo Fulham, Willian defendeu as cores do Chelsea e Arsenal, ao decorrer das 325 partidas. O brasileiro marcou 47 gols na competição e, com o Chelsea, conquistou o título da Premier League em duas ocasiões, 2015 e 2017.

Jogador iniciou a carreira no Corinthians

Willian foi revelado pelas categorias de base do Corinthians e negociado junto ao Shakhtar Donetsk em agosto de 2007. Após destaque na Ucrânia e na Rússia, foi adquirido pelo Chelsea em 2013 e defendeu os Blues por sete anos, onde viveu seu melhor momento e empilhou títulos, incluindo duas Premier Leagues.

Depois de findar o ciclo em Stamford Bridge, se transferiu para o rival local Arsenal, mas viveu um ano de pouco brilho e optou por voltar ao Timão. A segunda passagem no clube, porém, não empolgou, devido a seguidas lesões.

O Fulham manifestou interesse, e a transferência foi acertada; após os dois anos vividos no Craven Cottage, acertou com o Olympiacos, mas atuou apenas três meses na Grécia. Em fevereiro de 2025, foi anunciado novamente pelo Fulham.

🔢 Números de Willian pelo Corinthians

⚽ 85 jogos

🥅 3 gols

📤 6 assistências

✅ 38 vitórias

🟰 31 empates

❌ 16 derrotas