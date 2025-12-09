Achraf Hakimi, do PSG, está fora da final da Copa Intercontinental, torneio no qual poderia enfrentar o Flamengo caso a equipe treinada por Filipe Luís superasse Cruz Azul, do México, e Pyramids, do Egito. Em fase final de recuperação de uma grave lesão no tornozelo esquerdo, o lateral-direito — eleito o melhor do mundo em sua posição na última edição da Bola de Ouro — deverá viajar ao Marrocos nos próximos dias, segundo informações do portal "RMC Sport".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A ida ao país natal tem como objetivo acelerar o processo de recuperação do ala para a estreia de Marrocos na Copa Africana de Nações, competição que será disputada em território marroquino. A seleção anfitriã iniciará sua campanha contra Comores, no dia 21 de dezembro. Hakimi, inclusive, foi eleito o Jogador Africano do Ano no prêmio da CAF de 2025, tornando-se o primeiro defensor a conquistar a honraria em 52 anos.

continua após a publicidade

Para auxiliá-lo no recondicionamento físico, Hakimi contará com o acompanhamento de um membro do departamento médico do PSG. O jogador de 27 anos rompeu os ligamentos do tornozelo esquerdo em 4 de novembro, na derrota por 2 a 1 para o Bayern de Munique, após sofrer uma entrada dura do atacante Luis Díaz, expulso em seguida.

Achraf Hakimi, do PSG, se lesiona durante a partida contra o Bayern de Munique, válida pela Champions League 2025/26 (Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP)

Essa foi a última partida de Hakimi pelo clube, e ele retornou aos treinos do clube na última quinta-feira (4). No entanto, o técnico Luis Enrique, em coletiva no fim de semana, praticamente descartou sua utilização antes da Copa Africana de Nações. Com a ausência do lateral, o meio-campista Warren Zaïre-Emery, revelado pelos parisienses, foi improvisado nas últimas cinco partidas em que o titular esteve indisponível.

continua após a publicidade

PSG 🔵🔴

O próximo desafio do PSG será contra o Athletic Bilbao nesta quarta-feira (10), às 17h (de Brasília), no San Mamés, em partida válida pela sexta rodada da fase de liga da Champions League. No torneio, o atual campeão ocupa a segunda colocação: 12 pontos em cinco rodadas — três a menos que o líder Arsenal, detentor de 100% de aproveitamento. A campanha registra quatro vitórias e uma derrota, com 19 gols marcados e oito sofridos, ou seja, saldo positivo de 11.

Em seguida, o PSG se prepara para a final da Copa Intercontinental, marcada para o dia 17, às 14h (de Brasília, 20h local), contra o vencedor do confronto entre Flamengo/Cruz Azul/Pyramids. Campeão da Champions pela primeira vez em 2024/25, o clube francês busca, pela primeira vez em sua história, uma conquista inédita neste torneio.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.