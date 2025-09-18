Brasil e Argentina caem e ranking de seleções da Fifa tem novo líder; veja lista
Espanha assume o topo no futebol masculino e feminino
- Matéria
- Mais Notícias
A Fifa divulgou a atualização do ranking mundial de seleções, com mudanças significativas em relação à classificação anterior, publicada há dois meses. Destaque para a Espanha, que assumiu a liderança do ranking ao alcançar 1875,37 pontos, ultrapassando a seleção da Argentina, que agora ocupa o terceiro lugar. Além da Albiceleste, o Brasil também perdeu uma posição, caindo do quinto para o sexto lugar, sendo ultrapassado por Portugal. Confira, a seguir, a lista completa:
Relacionadas
- Futebol Internacional
David Luiz expõe culpado por transferência fracassada ao Barcelona: ‘Champanhe estourada’
Futebol Internacional18/09/2025
- Futebol Internacional
EXCLUSIVO: formado no futebol carioca, brasileiro da Champions não descarta retorno
Futebol Internacional18/09/2025
- Futebol Internacional
EXCLUSIVO: herói na Champions League, brasileiro analisa novo modelo com fase de liga
Futebol Internacional18/09/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira a pontuação do ranking da Fifa atualizado 🔢
1️⃣ Espanha: 1875,37 🔴🟡
2️⃣ França: 1870,92 🔵⚪🔴
3️⃣ Argentina: 1870,32 🔵⚪🔵
4️⃣ Inglaterra: 1820,44 ⚪🔴
5️⃣ Portugal: 1779,55 🔴🟢
6️⃣ Brasil: 1761,6 🟢🟡
7️⃣ Holanda: 1754,17 🔴⚪🔵
8️⃣ Bélgica: 1739,54 ⚫🟡🔴
9️⃣ Croácia: 1714,2 🔴⚪
🔟 Itália: 1710,06 🟢⚪🔴
Sem conquistar um título oficial desde 2019 e em queda constante, a Seleção trocou de posição com Portugal, porque os lusitanos venceram a Nations League em junho de 2025 e triunfou nos dois primeiros jogos das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. Atual campeã mundial, Argentina, caiu duas posições e agora ocupa o terceiro lugar, após ser derrotada pelo Equador por 1 a 0 na última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.
Além de ver a Espanha assumir a liderança, graças a duas goleadas no torneio qualificatório da Copa, os argentinos também foram ultrapassados pela França, que também obteve vitórias convincentes na última Data Fifa. A Itália, que havia deixado a seleta lista das 10 melhores seleções em julho, retornou à lista, enquanto a tetracampeã Alemanha, nona colocada na última publicação da Fifa, caiu para a 12ª posição, atrás de Marrocos, em 11º.➡️ Veja como funciona a fórmula do ranking!
Com a atualização mais recente, a Fúria lidera tanto no futebol masculino quanto no feminino. O Brasil aparece na sexta posição da categoria. Veja a lista completa:
1️⃣ Espanha: 2066,79 🔴🟡
2️⃣ Estados Unidos: 2065,06 🔴⚪🔵
3️⃣ Suécia: 2025,26 🟡🔵
4️⃣ Inglaterra: 2022,64 ⚪🔴
5️⃣ Alemanha: 2011,56 ⚫🔴🟡
6️⃣ França: 1988,68 🔵⚪🔴
7️⃣ Brasil: 1976,30 🟢🟡
8️⃣ Japão: 1971,05 ⚪🔴
9️⃣ Canadá: 1967,83 🔴⚪
🔟 Coreia do Norte: 1944,22 🔴🔵⚪
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias