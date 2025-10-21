‘Botafogo’ da Premier League anuncia novo técnico; saiba mais
Sean Dyche é o terceiro treinador do Forest em dois meses de temporada 2025/26
O Nottingham Forest anunciou nesta terça-feira (21) a contratação de Sean Dyche como novo treinador da equipe principal. O técnico inglês assume o comando de um elenco com forte presença brasileira, que inclui atletas como Igor Jesus, Jair e John Victor — todos ex-Botafogo —, além de Douglas Luiz, contratado recentemente junto à Juventus. O clube é presidido pelo empresário grego Evangelos Marinakis e tem o brasileiro Edu Gaspar como diretor de futebol.
Após uma temporada histórica em que terminou a Premier League na sétima colocação e garantiu vaga na Europa League, o Forest atravessa um início de campanha conturbado. Sob o comando do português Nuno Espírito Santo, responsável pelo sucesso do ano anterior, a equipe acumulou desgastes internos, principalmente com a diretoria.
Divergências sobre decisões relativas ao elenco e um início de temporada abaixo das expectativas culminaram na demissão do treinador após apenas três partidas. Seu sucessor, Ange Postecoglou, não conseguiu reverter o cenário. Campeão da Europa League com o Tottenham na temporada passada, ele foi desligado no Forest após 36 dias no cargo e nenhuma vitória. Assim, o clube chegou à sua terceira troca de comando ainda nas primeiras rodadas da competição.
Quem é o novo técnico? 🧢
Sean Dyche, de 54 anos, apresenta um estilo de jogo mais próximo ao de Nuno Espírito Santo, com ênfase em transições rápidas, modelo que funcionou bem em 2024/25 — diferente dos últimos jogos com Ange. O treinador ganhou notoriedade durante sua passagem de uma década pelo Burnley, entre 2012 e 2022, período em que levou o clube a um protagonismo inesperado no cenário nacional. Seu último trabalho foi no Everton, onde permaneceu de 2023 a janeiro de 2025.
Dyche retorna ao Forest após 35 anos. Em sua trajetória como jogador, o então zagueiro iniciou a formação nas categorias de base do clube, mas não chegou a atuar pela equipe principal. Toda a sua carreira nos gramados foi construída no futebol inglês, com destaque para o período no Chesterfield, onde atuou entre 1990 e 1997.
