O Nottingham Forest anunciou a saída do técnico Ange Postecoglou após 39 dias no cargo. Após a derrota para o Chelsea, em casa, pela 8ª rodada da Premier League, na manhã deste sábado, o clube emitiu uma nota confirmando o desligamento do comandante devido a "uma série de resultados e atuações decepcionantes".

"O Nottingham Forest Football Club confirma que, após uma série de resultados e atuações decepcionantes, Ange Postecoglou foi dispensado de suas funções como treinador principal com efeito imediato. O Clube não fará mais comentários neste momento."

O clube ainda corre risco de encerrar a 8ª rodada da Premier League na zona de rebaixamento, caso as equipes do Z-4 da liga inglesa vençam seus jogos. Em oito jogos, o Forest somou cinco pontos e ocupa a 17ª colocação na tabela. Postecoglou esteve à frente do time nessas partidas, que foram dois empates e seis derrotas, sem uma vitória durante a passagem.

Postecoglu deixa o comando do Nottingham após não vencer um jogo (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

Como foi o jogo Nottingham Forest x Chelsea?

🖊️Por Pedro Ernesto

O Chelsea abriu o placar em uma jogada individual de Pedro Neto pelo lado esquerdo do ataque. O camisa 7 avançou em velocidade até a linha de fundo e cruzou para a área em meio a intensa disputa. Melhor posicionado que os marcadores, Josh Acheampong subiu mais alto e, livre de marcação, cabeceou com força para marcar aos quatro minutos do segundo tempo: 1 a 0 para o Chelsea. Foi o primeiro gol como profissional da carreira do defensor de 19 anos.

Três minutos depois, em cobrança de falta perigosa na entrada da área adversária, Reece James rolou a bola para o próprio Pedro Neto, que soltou uma bomba com o pé esquerdo. A barreira se abriu, o goleiro Matz Sels ficou sem reação e a bola morreu no canto esquerdo, ampliando a vantagem dos Blues: 2 a 0.

O terceiro gol, que definiu o placar, foi marcado pelo capitão James. Após cobrança de escanteio feita por Estevão, que entrou no segundo tempo, o goleiro adversário afastou parcialmente, e a bola sobrou na marca do pênalti para o lateral-direito e meio-campista inglês. Com um chute forte e preciso, ele mandou para o fundo das redes: 3 a 0.

Nos minutos finais, ainda houve tempo para o Chelsea terminar a partida com um jogador a menos, repetindo um cenário recorrente nesta temporada. Malo Gusto, titular pelo meio-campo ao longo do jogo, foi expulso após uma entrada dura pelo lado direito do campo.

