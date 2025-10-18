menu hamburguer
Futebol Internacional

Após derrota na Premier League, Nottingham Forest anuncia demissão de técnico

Ange Postecoglou não venceu nenhum dos oito jogos que comandou

Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/10/2025
11:22
Ange Postecoglou durante derrota do Nottingham Forest (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)
Ange Postecoglou durante derrota do Nottingham Forest (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)
O Nottingham Forest anunciou a saída do técnico Ange Postecoglou após 39 dias no cargo. Após a derrota para o Chelsea, em casa, pela 8ª rodada da Premier League, na manhã deste sábado, o clube emitiu uma nota confirmando o desligamento do comandante devido a "uma série de resultados e atuações decepcionantes".



"O Nottingham Forest Football Club confirma que, após uma série de resultados e atuações decepcionantes, Ange Postecoglou foi dispensado de suas funções como treinador principal com efeito imediato. O Clube não fará mais comentários neste momento."

O clube ainda corre risco de encerrar a 8ª rodada da Premier League na zona de rebaixamento, caso as equipes do Z-4 da liga inglesa vençam seus jogos. Em oito jogos, o Forest somou cinco pontos e ocupa a 17ª colocação na tabela. Postecoglou esteve à frente do time nessas partidas, que foram dois empates e seis derrotas, sem uma vitória durante a passagem.

Postecoglu deixa o comando do Nottingham após não vencer um jogo (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)
Como foi o jogo Nottingham Forest x Chelsea?

🖊️Por Pedro Ernesto

O Chelsea abriu o placar em uma jogada individual de Pedro Neto pelo lado esquerdo do ataque. O camisa 7 avançou em velocidade até a linha de fundo e cruzou para a área em meio a intensa disputa. Melhor posicionado que os marcadores, Josh Acheampong subiu mais alto e, livre de marcação, cabeceou com força para marcar aos quatro minutos do segundo tempo: 1 a 0 para o Chelsea. Foi o primeiro gol como profissional da carreira do defensor de 19 anos.

Três minutos depois, em cobrança de falta perigosa na entrada da área adversária, Reece James rolou a bola para o próprio Pedro Neto, que soltou uma bomba com o pé esquerdo. A barreira se abriu, o goleiro Matz Sels ficou sem reação e a bola morreu no canto esquerdo, ampliando a vantagem dos Blues: 2 a 0.

O terceiro gol, que definiu o placar, foi marcado pelo capitão James. Após cobrança de escanteio feita por Estevão, que entrou no segundo tempo, o goleiro adversário afastou parcialmente, e a bola sobrou na marca do pênalti para o lateral-direito e meio-campista inglês. Com um chute forte e preciso, ele mandou para o fundo das redes: 3 a 0.

Nos minutos finais, ainda houve tempo para o Chelsea terminar a partida com um jogador a menos, repetindo um cenário recorrente nesta temporada. Malo Gusto, titular pelo meio-campo ao longo do jogo, foi expulso após uma entrada dura pelo lado direito do campo.




