Clube da Premier League anuncia demissão de treinador na Data Fifa

O Nottingham Forest anunciou a demissão do treinador Nuno Espírito Santo, nesta segunda-feira (8). Em post nas redes, o clube agradeceu as contribuições do português nas últimas duas temporadas, que estabeleceu a equipe na Premier League e garantiu o Forest de volta as competições europeias.

Nota oficial do Nottingham Forest:

"O Nottingham Forest Football Club que, devido às recentes circunstâncias, Nuno Espírito Santo foi dispensado de suas funções como Técnico Principal. O Clube agradece a Nuno por sua contribuição durante uma era de grande sucesso no The City Ground, em particular seu papel na temporada 2024/25, que será para sempre lembrada com carinho na história do Clube. Como alguém que desempenhou um papel fundamental em nosso sucesso na última temporada, ele sempre terá um lugar especial em nossa jornada."

Nuno Espírito Santo no Nottingham Forest

Nuno Espírito Santo chegou ao Nottingham Forest em dezembro de 2023, após a demissão de Steve Cooper do comando da equipe. Com o português no cargo, o bicampeão europeu em 1978 e 1979 conseguiu se manter na primeira divisão pela segunda temporada consecutiva desde o acesso.

Mantido no cargo e com investimento do polêmico Evangelos Marinakis, o Nottingham Forest subiu de produção e ocupou as primeiras posições da Premier League por maior parte da temporada, especialmente na terceira posição.

Porém, na reta final da competição, a equipe de Nuno teve queda de desempenho e, com diversos tropeços, perdeu a vaga para a Champions League para o Chelsea na última rodada, em duelo direto, e terminou o campeonato na sétima colocação, o que rendeu a vaga à Europa League após a decisão da Uefa sobre o Crystal Palace.

Nuno Espirito Santos ao lado de Evangelos Marinakis (Foto: Divulgação/Nottingham Forest)

Durante a sequência de resultados negativos na reta final, Marinakis cobrou Espírito Santo públicamente, inclusive dentro de campo. Durante a pré-temporada, em entrevista ao canal inglês Sky Sports, o português criticou o planejamento do clube e que enxergava a relação entre ele e o dono do clube desgastada. Após a vinda de reforços, incluíndo a do brasileiro Douglas Luiz, o Forest teve início mortno na Premier League, com uma vitória, um empate e uma derrota — que veio em casa, contra o West Ham, por 3 a 0.

Com o resultado negativo em casa e desgaste com o dono do clube, Nuno Espírio Santo fecha o terceiro trabalho em solo inglês, sendo os outros no Wolves e no Tottenham. Já o Nottingham Forest, segundo a imprensa inglesa, já procurava um treinador antes mesmo de demitir o português e tem interesse na contratação de Ange Postecoglu, ex-treinador e campeão da Europa League pelo Spurs.

