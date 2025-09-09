menu hamburguer
Presidente da FIFA - Gianni Infantino
imagem cameraGianni Infantino, presidente da Fifa (Foto: Franck Fife/AFP)
Pedro Ernesto
Dia 09/09/2025
O período conhecido como Data Fifa costuma dividir opiniões entre torcedores. De um lado, proporciona confrontos relevantes entre seleções nacionais; de outro, representa uma fase com menos jogos simultâneos e ausência das principais competições de clubes, geralmente mais atrativas para o público médio. Neste contexto, a Fifa anunciou mudanças no calendário internacional que afetarão suas competições a partir dos próximos anos.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nesta terça-feira (9), chega ao fim a última Data Fifa de setembro no modelo atual. A partir de 2026, as janelas de setembro e outubro serão unificadas, resultando em uma só pausa, com duração maior. Em vez de duas partidas por mês, como ocorre atualmente, as seleções disputarão até quatro jogos em um único período. Uma das consequências diretas será o adiamento da primeira paralisação da temporada europeia, que passará a acontecer apenas no décimo mês do ano. Nos demais períodos reservados às seleções, o modelo atual será mantido, com no máximo dois compromissos por equipe nacional em uma semana.

A longo prazo 💭

A Fifa já definiu o calendário internacional de seleções até 2030. O planejamento inclui janelas destinadas às próximas duas edições da Copa do Mundo, duas Copas América e períodos reservados para amistosos. Durante todas essas datas, os clubes seguem obrigados a liberar os jogadores convocados. A seguir, os detalhes do novo cronograma:

2025

  • 17 a 25 de março — Eliminatórias
  • 2 a 10 de junho — Eliminatórias
  • 1 a 9 de setembro — Eliminatórias
  • 6 a 14 de outubro — Amistosos
  • 10 a 18 de novembro — Amistosos

2026

  • 23 a 31 de março — Amistosos
  • 1 a 9 de junho — Amistosos
  • junho/julho — Copa do Mundo (abertura a confirmar; final em 19 de julho)
  • 21 de setembro a 6 de outubro
  • 9 a 17 de novembro

2027

  • 22 a 30 de março
  • 7 a 15 de junho
  • 20 de setembro a 5 de outubro
  • 8 a 16 de novembro

2028

  • 20 a 28 de março
  • 29 de maio a 6 de junho
  • junho/julho — Copa América e Eurocopa
  • 18 de setembro a 3 de outubro
  • 13 a 21 de novembro

2029

  • 19 a 27 de março
  • 4 a 12 de junho
  • 29 de setembro a 9 de outubro
  • 12 a 20 de novembro

2030

  • 18 a 26 de março
  • 3 a 11 de junho
  • junho/julho — Copa do Mundo
  • 23 de setembro a 8 de outubro
  • 11 a 19 de novembro

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

ATENCAO EDITORES! FOTOS EMBARGADAS PARA VEêCULOS DE FORA DO BRASIL - Detalhe da taca durante comemoracao do titulo da Alemanha ao final da partida contra a Argentina no estadio Maracana pela final da Copa do Mundo 2014
Taça da Copa do Mundo da Fifa (Foto: Fernando Soutello/AGIF)

