O período conhecido como Data Fifa costuma dividir opiniões entre torcedores. De um lado, proporciona confrontos relevantes entre seleções nacionais; de outro, representa uma fase com menos jogos simultâneos e ausência das principais competições de clubes, geralmente mais atrativas para o público médio. Neste contexto, a Fifa anunciou mudanças no calendário internacional que afetarão suas competições a partir dos próximos anos.

Nesta terça-feira (9), chega ao fim a última Data Fifa de setembro no modelo atual. A partir de 2026, as janelas de setembro e outubro serão unificadas, resultando em uma só pausa, com duração maior. Em vez de duas partidas por mês, como ocorre atualmente, as seleções disputarão até quatro jogos em um único período. Uma das consequências diretas será o adiamento da primeira paralisação da temporada europeia, que passará a acontecer apenas no décimo mês do ano. Nos demais períodos reservados às seleções, o modelo atual será mantido, com no máximo dois compromissos por equipe nacional em uma semana.

A longo prazo 💭

A Fifa já definiu o calendário internacional de seleções até 2030. O planejamento inclui janelas destinadas às próximas duas edições da Copa do Mundo, duas Copas América e períodos reservados para amistosos. Durante todas essas datas, os clubes seguem obrigados a liberar os jogadores convocados. A seguir, os detalhes do novo cronograma:

2025

17 a 25 de março — Eliminatórias

2 a 10 de junho — Eliminatórias

1 a 9 de setembro — Eliminatórias

6 a 14 de outubro — Amistosos

10 a 18 de novembro — Amistosos

2026

23 a 31 de março — Amistosos

1 a 9 de junho — Amistosos

junho/julho — Copa do Mundo (abertura a confirmar; final em 19 de julho)

21 de setembro a 6 de outubro

9 a 17 de novembro

2027

22 a 30 de março

7 a 15 de junho

20 de setembro a 5 de outubro

8 a 16 de novembro

2028

20 a 28 de março

29 de maio a 6 de junho

junho/julho — Copa América e Eurocopa

18 de setembro a 3 de outubro

13 a 21 de novembro

2029

19 a 27 de março

4 a 12 de junho

29 de setembro a 9 de outubro

12 a 20 de novembro



2030

18 a 26 de março

3 a 11 de junho

junho/julho — Copa do Mundo

23 de setembro a 8 de outubro

11 a 19 de novembro

