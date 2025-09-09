Não gosta da Data Fifa? Entidade anuncia mudança no formato a partir de 2026; entenda
Período de competições por seleções em setembro não irá mais existir
O período conhecido como Data Fifa costuma dividir opiniões entre torcedores. De um lado, proporciona confrontos relevantes entre seleções nacionais; de outro, representa uma fase com menos jogos simultâneos e ausência das principais competições de clubes, geralmente mais atrativas para o público médio. Neste contexto, a Fifa anunciou mudanças no calendário internacional que afetarão suas competições a partir dos próximos anos.
Nesta terça-feira (9), chega ao fim a última Data Fifa de setembro no modelo atual. A partir de 2026, as janelas de setembro e outubro serão unificadas, resultando em uma só pausa, com duração maior. Em vez de duas partidas por mês, como ocorre atualmente, as seleções disputarão até quatro jogos em um único período. Uma das consequências diretas será o adiamento da primeira paralisação da temporada europeia, que passará a acontecer apenas no décimo mês do ano. Nos demais períodos reservados às seleções, o modelo atual será mantido, com no máximo dois compromissos por equipe nacional em uma semana.
A Fifa já definiu o calendário internacional de seleções até 2030. O planejamento inclui janelas destinadas às próximas duas edições da Copa do Mundo, duas Copas América e períodos reservados para amistosos. Durante todas essas datas, os clubes seguem obrigados a liberar os jogadores convocados. A seguir, os detalhes do novo cronograma:
2025
- 17 a 25 de março — Eliminatórias
- 2 a 10 de junho — Eliminatórias
- 1 a 9 de setembro — Eliminatórias
- 6 a 14 de outubro — Amistosos
- 10 a 18 de novembro — Amistosos
2026
- 23 a 31 de março — Amistosos
- 1 a 9 de junho — Amistosos
- junho/julho — Copa do Mundo (abertura a confirmar; final em 19 de julho)
- 21 de setembro a 6 de outubro
- 9 a 17 de novembro
2027
- 22 a 30 de março
- 7 a 15 de junho
- 20 de setembro a 5 de outubro
- 8 a 16 de novembro
2028
- 20 a 28 de março
- 29 de maio a 6 de junho
- junho/julho — Copa América e Eurocopa
- 18 de setembro a 3 de outubro
- 13 a 21 de novembro
2029
- 19 a 27 de março
- 4 a 12 de junho
- 29 de setembro a 9 de outubro
- 12 a 20 de novembro
2030
- 18 a 26 de março
- 3 a 11 de junho
- junho/julho — Copa do Mundo
- 23 de setembro a 8 de outubro
- 11 a 19 de novembro
