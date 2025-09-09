menu hamburguer
Futebol Internacional

Zidane assumirá a seleção da França após a Copa, diz jornal

O último trabalho de Zidane como treinador foi à frente do Real Madrid em 2021

Autor de dois gols, Zidane levanta a taça da Copa do Mundo de1998 (Foto: Divulgação/FIFA
Avatar
João Gabriel Nicolli
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/09/2025
10:41
  • Matéria
  • Mais Notícias

Zinédine Zidane é o mais cotado ao posto de treinador da Seleção da França após a Copa do Mundo de 2026. O atual técnico, Didier Deschamps, deve deixar o cargo após o mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Didier Deschamps está desde 2012 no comando da França. O técnico de 56 anos conquistou a Copa do Mundo da Rússia em 2018 e foi vice-campeão na edição de 2022. Como jogador, ao lado de Zidane, conquistou a Copa de 1998, realizada na França. Deschamps, Zagallo e Beckenbauer são os únicos a conquistarem a Copa do Mundo nas funções de técnico e jogador.

De acordo com o L'Equipe, Zinédine Zidane é o mais cotado ao posto de treinador da Seleção da França após a Copa de 2026. Campeão em 1998, o ídolo do Real Madrid vem estudando a Ligue 1 e observando os jogadores franceses que atuam no futebol internacional. O ex-jogador de 53 anos está em constante diálogo com Laurent Blanc, treinador dos Bleus entre 2010 e 2012.

Zidane tem interesse em treinar a seleção da França (DANIEL LEAL / AFP)
Zidane tem interesse em treinar a seleção da França (Foto: Daniel Leal / AFP)

Segundo o jornal francês, a sucessão de Deschamps foi o assunto mais comentado na festa de comemoração dos 27 anos da conquista da primeira Copa do Mundo da França, realizada no CT Z5, de Zidane. Conforme o relato, Zizou teve reação positiva às brincadeiras feitas por ex-companheiros de seleção sobre o futuro do cargo de treinador da seleção francesa.

Zidane como treinador

O último trabalho de Zinédine Zidane como treinador foi à frente do Real Madrid na temporada de 2020/2021. Ídolo dos merengues, Zizou conquistou 11 títulos, incluindo três taças da Champions League (2015/16, 2016/17 e 2017/18) e dois troféus do Campeonato Espanhol (2016/17 e 2019/20).

De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

