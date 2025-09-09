Zidane assumirá a seleção da França após a Copa, diz jornal
O último trabalho de Zidane como treinador foi à frente do Real Madrid em 2021
- Matéria
- Mais Notícias
Zinédine Zidane é o mais cotado ao posto de treinador da Seleção da França após a Copa do Mundo de 2026. O atual técnico, Didier Deschamps, deve deixar o cargo após o mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Continente define segunda seleção para a Copa do Mundo; veja todos os classificados
Futebol Internacional09/09/2025
- Futebol Internacional
Copa do Mundo de 2026: tabela e jogos imperdíveis desta terça nas Eliminatórias Africanas
Futebol Internacional09/09/2025
- Futebol Internacional
Campeão do mundo pela França expõe PSG: ‘Manipulação escandalosa’
Futebol Internacional09/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Didier Deschamps está desde 2012 no comando da França. O técnico de 56 anos conquistou a Copa do Mundo da Rússia em 2018 e foi vice-campeão na edição de 2022. Como jogador, ao lado de Zidane, conquistou a Copa de 1998, realizada na França. Deschamps, Zagallo e Beckenbauer são os únicos a conquistarem a Copa do Mundo nas funções de técnico e jogador.
De acordo com o L'Equipe, Zinédine Zidane é o mais cotado ao posto de treinador da Seleção da França após a Copa de 2026. Campeão em 1998, o ídolo do Real Madrid vem estudando a Ligue 1 e observando os jogadores franceses que atuam no futebol internacional. O ex-jogador de 53 anos está em constante diálogo com Laurent Blanc, treinador dos Bleus entre 2010 e 2012.
Segundo o jornal francês, a sucessão de Deschamps foi o assunto mais comentado na festa de comemoração dos 27 anos da conquista da primeira Copa do Mundo da França, realizada no CT Z5, de Zidane. Conforme o relato, Zizou teve reação positiva às brincadeiras feitas por ex-companheiros de seleção sobre o futuro do cargo de treinador da seleção francesa.
Zidane como treinador
O último trabalho de Zinédine Zidane como treinador foi à frente do Real Madrid na temporada de 2020/2021. Ídolo dos merengues, Zizou conquistou 11 títulos, incluindo três taças da Champions League (2015/16, 2016/17 e 2017/18) e dois troféus do Campeonato Espanhol (2016/17 e 2019/20).
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias