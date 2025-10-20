Muitos torcedores do Flamengo elegeram o melhor jogador em campo na vitória contra o Palmeiras, neste domingo (19), pelo Campeonato Brasileiro. Com a vitória por 3 a 2, o Rubro-Negro igualou a pontuação do Verdão e botou fogo na briga pelo título.

O jogo começou quente, com gol de Arrascaeta. Logo depois, Vitor Roque empatou de cabeça o duelo no Maracanã. Jorginho e Pedro, ainda no primeiro tempo, botaram o Rubro-Negro em vantagem, e Gustavo Gómez diminuiu no final de Flamengo x Palmeiras.

Com um gol, uma assistência e um pênalti sofrido, Pedro foi o jogador mais celebrado nas redes sociais depois de Flamengo x Palmeiras. Veja os comentários sobre o camisa 9 depois do jogo decisivo no Maracanã:

Pedro comemora gol do Flamengo contra o Palmeiras (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Veja comentários sobre Pedro após Flamengo x Palmeiras

Como foi o jogo entre Flamengo e Palmeiras

Os minutos iniciais demonstraram por que Flamengo e Palmeiras disputam o título do Campeonato Brasileiro. Em ritmo intenso, ambas as equipes buscaram dominar o meio de campo, mas foram os visitantes que criaram as primeiras chances de perigo.

Na sua primeira grande escapada, o Flamengo viu Arrascaeta sair cara a cara com o estreante Carlos Miguel e não teve dificuldades para deslocar o goleiro e abrir o placar no Maracanã. Minutos depois, o Palmeiras empatou a partida após cabeçada de Endrick, em lance muito contestado pelo Rubro-Negro, que estava com um jogador a menos devido à saída de Léo Ortiz, lesionado.

Wilton Pereira Sampaio optou por não autorizar a substituição durante o lance, enquanto a equipe médica do Flamengo demorou a sinalizar a Filipe Luís que o zagueiro precisaria deixar o gramado de forma definitiva.

Em erro do zagueiro Bruno Fuchs, o Flamengo conquistou uma penalidade com Pedro já nos minutos finais da primeira etapa. Jorginho, com categoria, voltou a colocar os cariocas em vantagem. Três minutos depois, Aníbal perdeu a bola na intermediária defensiva para o centroavante, que arrancou com liberdade e ampliou o marcador.

Com dois gols de vantagem, o Flamengo voltou para a segunda etapa controlando o ritmo da partida, ao mesmo tempo que levava perigo nos contra-ataques contra o Palmeiras. Dois dos melhores treinadores do país, Filipe Luís e Abel Ferreira recorreram ao banco de reservas para tentar mudar o cenário.

O técnico alviverde lançou sua equipe ao ataque, enquanto o Rubro-Negro buscava maior equilíbrio em campo. Entre mudanças e troca de ataques, o placar permaneceu inalterado até os acréscimos, quando o capitão Gustavo Gómez marcou para o Palmeiras.

Na sequência, Wilton Pereira Sampaio encerrou a partida, gerando protestos do lado palmeirense. O lateral Piquerez e o auxiliar João Martins foram expulsos por reclamação. Jogão entre Flamengo e Palmeiras.