Capitão do Fenerbahçe é envolvido em escândalo de apostas

O Fenerbahçe, da Turquia, está passando por uma investigação sobre apostas ilegais e manipulação de resultados. O inquérito avançou nesta sexta-feira (5) com a detenção de novos suspeitos, entre eles Mert Hakan Yandas, capitão do clube turco. O caso também envolve outros jogadores, treinadores, dirigentes e árbitros, segundo informações divulgadas pela imprensa local.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

De acordo com a Promotoria de Istambul, a apuração identificou atletas profissionais que teriam apostado em partidas de seus próprios clubes. Entre eles está Metehan Baltaci, do Galatasaray. A Promotoria também afirma que Mert Hakan Yandas foi apontado por apostar por meio de terceiros em plataformas legais.

continua após a publicidade

A investigação inclui análise de movimentações financeiras. As autoridades relatam transações consideradas suspeitas envolvendo sete pessoas, entre elas o ex-presidente do Adanademirspor, Murat Sancak, além do ex-árbitro e atual comentarista Ahmet Çakar, sua esposa e o árbitro de primeira categoria Zorbay Kuçuk.

A Promotoria informou que foram emitidas ordens de prisão, busca e apreensão contra 46 suspeitos em Istambul e outras 16 províncias, com ações iniciadas às 7h15. Até o momento, 35 pessoas foram detidas. Cinco estão fora do país, e as diligências para localizar os demais continuam.

continua após a publicidade

Investigação suspende mais de mil jogadores na Europa por envolvimento com apostas

Federação Turca de Futebol (Foto: Divulgação/TFF)

A Federação Turca de Futebol (TFF) anunciou no mês passado a suspensão de 1.024 jogadores de suas ligas profissionais, após uma investigação que revelou a participação de atletas em esquemas de apostas esportivas.

A entidade confirmou ainda que, diante da dimensão do escândalo, as partidas das terceiras e quartas divisões foram adiadas por duas semanas. As duas principais ligas do país, no entanto, seguem com o calendário normal. Paralelamente, a Federação Tailandesa de Futebol pediu à Fifa uma prorrogação de 15 dias na janela de transferências de inverno, alegando que os clubes turcos precisam de tempo adicional para recompor os elencos afetados pelas suspensões.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial