Flamengo atualiza sobre lesão de Léo Ortiz

Substituído ainda no primeiro tempo da vitória do Flamengo por 3 a 2 sobre o Palmeiras, neste domingo (19), no Maracanã, o zagueiro Léo Ortiz passou por exames que descartaram uma lesão mais grave. O jogador sofreu um estiramento no ligamento do tornozelo direito e já iniciou tratamento com o Departamento Médico do clube.

A lesão ocorreu após um choque com o atacante Vitor Roque, que caiu sobre a perna de Ortiz. O zagueiro caiu com dores intensas e precisou de atendimento médico ainda no gramado. Ele deixou o campo com o tornozelo imobilizado e, durante a própria partida, foi encaminhado para um hospital no Rio de Janeiro, onde realizou radiografia e ressonância magnética.

De acordo com o Flamengo, os exames não apontaram fratura, apenas o estiramento ligamentar. O tempo de recuperação dependerá da resposta do atleta ao tratamento nos próximos dias.

Léo Ortiz recebe antedimento médico no gramado do Maracanã (Foto: Reprodução)

Como foi o jogo entre Flamengo e Palmeiras?

Os minutos iniciais demonstraram por que Flamengo e Palmeiras disputam o título do Campeonato Brasileiro. Em ritmo intenso, ambas as equipes buscaram dominar o meio de campo, mas foram os visitantes que criaram as primeiras chances de perigo.

Na sua primeira grande escapada, o Flamengo viu Arrascaeta sair cara a cara com o estreante Carlos Miguel e não teve dificuldades para deslocar o goleiro e abrir o placar no Maracanã. Minutos depois, o Palmeiras empatou a partida após cabeçada de Endrick, em lance muito contestado pelo Rubro-Negro, que estava com um jogador a menos devido à saída de Léo Ortiz, lesionado.

Wilton Pereira Sampaio optou por não autorizar a substituição durante o lance, enquanto a equipe médica do Flamengo demorou a sinalizar a Filipe Luís que o zagueiro precisaria deixar o gramado de forma definitiva.

Em erro do zagueiro Bruno Fuchs, o Flamengo conquistou uma penalidade com Pedro já nos minutos finais da primeira etapa. Jorginho, com categoria, voltou a colocar os cariocas em vantagem. Três minutos depois, Aníbal perdeu a bola na intermediária defensiva para o centroavante, que arrancou com liberdade e ampliou o marcador.

Com dois gols de vantagem, o Flamengo voltou para a segunda etapa controlando o ritmo da partida, ao mesmo tempo que levava perigo nos contra-ataques. Dois dos melhores treinadores do país, Filipe Luís e Abel Ferreira recorreram ao banco de reservas para tentar mudar o cenário.

O técnico alviverde lançou sua equipe ao ataque, enquanto o Rubro-Negro buscava maior equilíbrio em campo. Entre mudanças e troca de ataques, o placar permaneceu inalterado até os acréscimos, quando o capitão Gustavo Gómez marcou para o Palmeiras.

Na sequência, Wilton Pereira Sampaio encerrou a partida, gerando protestos do lado palmeirense. O lateral Piquerez e o auxiliar João Martins foram expulsos por reclamação.

