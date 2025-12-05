O "Robozão" é, cada vez mais, um investidor. O atacante português Cristiano Ronaldo adicionou um novo ativo ao seu portfólio empresarial: ele adquiriu uma participação na Perplexity AI, uma indústria de inteligência artificial. Os números do negócio não foram revelados pela companhia.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Pelo acordo, Cristino Ronaldo passa a ser investidor, mas também um patrocinado da companhia. A empresa lançou um centro interativo dedicado ao jogador de 40 anos em seu mecanismo de busca.

Fundada em 2022, a companhia é uma das startups de inteligência artificial que mais cresceu nos últimos dois anos. Foi avaliada em US$ 20 bilhões no último setembro.

continua após a publicidade

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição

Cristiano Ronaldo defende o Al-Nassr, da Arábia Saudita, e tem patrimônio estimado em US$ 1,4 bilhão, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index. O português vem diversificando os investimentos: no final do mês passado, ele anunciou parceria com uma concorrente do UFC - veja abaixo.

Luta

Cristiano Ronaldo ampliou ainda mais suas ramificações no mercado. O atacante português se tornou acionista do WOW FC, organização de MMA sediada na Espanha e que busca crescimento. A organização entende que a participação da estrela do futebol mundial deve contribuir para acelerar a expansão em mercados como Europa, América Latina e Oriente Médio.

continua após a publicidade

- O MMA representa valores nos quais eu realmente acredito: disciplina, respeito, resiliência e a busca constante pela excelência. O WOW FC está construindo algo único e poderoso, e estou orgulhoso de me juntar a este projeto para ajudar a elevar o esporte e inspirar a próxima geração - afirmou Cristiano Ronaldo, em comunicado oficial.