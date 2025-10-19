Torcedores do Palmeiras se revoltam com fala do técnico do Flamengo: ‘Sério?’

Muitos torcedores do Palmeiras se revoltaram com uma fala de Filipe Luís, técnico do Flamengo, depois da partida deste domingo (19). O Rubro-Negro venceu, por 3 a 2, e igualou a pontuação do líder do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Na coletiva pós-jogo, o Palmeiras levou uma 'alfinetada' do técnico do Flamengo. Filipe Luís ironizou as reclamações dos palmeirenses sobre a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio.

➡️Luis Roberto faz desabafo durante Flamengo x Palmeiras: ‘Não temos’

- O momento da substituição foi um erro mais nosso do que do árbitro, uma falha de comunicação. Mas não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada hoje. E convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras - disparou o técnico do Flamengo.

continua após a publicidade

O jogo começou quente, com gol de Arrascaeta. Logo depois, Vitor Roque empatou de cabeça o duelo no Maracanã. Jorginho e Pedro, ainda no primeiro tempo, botaram o Rubro-Negro em vantagem, e Gustavo Gómez diminuiu no final para o Palmeiras contra o Flamengo.

Filipe Luís em coletiva do Flamengo depois do duelo contra o Palmeiras (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Como foi o jogo entre Flamengo e Palmeiras

Os minutos iniciais demonstraram por que Flamengo e Palmeiras disputam o título do Campeonato Brasileiro. Em ritmo intenso, ambas as equipes buscaram dominar o meio de campo, mas foram os visitantes que criaram as primeiras chances de perigo.

continua após a publicidade

Na sua primeira grande escapada, o Flamengo viu Arrascaeta sair cara a cara com o estreante Carlos Miguel e não teve dificuldades para deslocar o goleiro e abrir o placar no Maracanã. Minutos depois, o Palmeiras empatou a partida após cabeçada de Endrick, em lance muito contestado pelo Rubro-Negro, que estava com um jogador a menos devido à saída de Léo Ortiz, lesionado.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Wilton Pereira Sampaio optou por não autorizar a substituição durante o lance, enquanto a equipe médica do Flamengo demorou a sinalizar a Filipe Luís que o zagueiro precisaria deixar o gramado de forma definitiva.

Em erro do zagueiro Bruno Fuchs, o Flamengo conquistou uma penalidade com Pedro já nos minutos finais da primeira etapa. Jorginho, com categoria, voltou a colocar os cariocas em vantagem. Três minutos depois, Aníbal perdeu a bola na intermediária defensiva para o centroavante, que arrancou com liberdade e ampliou o marcador.

Com dois gols de vantagem, o Flamengo voltou para a segunda etapa controlando o ritmo da partida, ao mesmo tempo que levava perigo nos contra-ataques contra o Palmeiras. Dois dos melhores treinadores do país, Filipe Luís e Abel Ferreira recorreram ao banco de reservas para tentar mudar o cenário.

O técnico alviverde lançou sua equipe ao ataque, enquanto o Rubro-Negro buscava maior equilíbrio em campo. Entre mudanças e troca de ataques, o placar permaneceu inalterado até os acréscimos, quando o capitão Gustavo Gómez marcou para o Palmeiras.

Na sequência, Wilton Pereira Sampaio encerrou a partida, gerando protestos do lado palmeirense. O lateral Piquerez e o auxiliar João Martins foram expulsos por reclamação. Jogão entre Flamengo e Palmeiras.