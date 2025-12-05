menu hamburguer
Ex-Santos encerra temporada como um dos destaques da Coreia do Sul em 2025

Matheus Oliveira encontrou seu melhor futebol no Anyang e termina campeonato como vice-artilheiro da equipe

Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/12/2025
11:08
Matheus Oliveira, ex-Santos, em ação pelo Anyang (Foto: Divulgação / FC Anyang)
Matheus Oliveira, ex-Santos, em ação pelo Anyang (Foto: Divulgação / FC Anyang)
O meia Matheus Oliveira encerrou a temporada em grande fase na Coreia do Sul. Revelado pelo Santos e lançado ao profissional por Dorival Jr, o jogador fez sua estreia na K League 1 em 2025 pelo Anyang. No ano, marcou 10 gols e distribuiu cinco assistências em 34 jogos. Os números refletiram no bom desempenho: ele encerrou a competição como vice-artilheiro da equipe e como o segundo meio-campista com mais gols no torneio - primeiro entre os brasileiros.

— Estou muito feliz com tudo o que vivi nessa temporada. Trabalhei bastante para entregar meu melhor e fico contente por ver isso refletido em números e em boas atuações. Era uma temporada muito importante historicamente para o clube, na qual conseguimos alcançar o nosso principal objetivo, que era manter o Anyang na primeira divisão. Tivemos algumas grandes atuações ao longo do ano e tenho convicção de que faremos uma temporada ainda melhor em 2026", comentou.

Aos 28 anos, Matheus Oliveira iniciou sua trajetória no futebol coreano em 2024 e, rapidamente, tornou-se uma das referências do país. Em sua primeira temporada pelo Anyang, o ex-Santos foi líder de assistências do clube, eleito MVP e integrou a seleção da K League 2. Sua contribuição também foi decisiva para o acesso inédito do Anyang à primeira divisão nacional. Ao todo, Matheus somou sete gols e 11 assistências em 36 partidas.

Matheus Oliveira no futebol brasileiro

No Brasil, Matheus Oliveira teve passagem por clubes como Red Bull Brasil, Guarani, Ponte Preta, Atlético Goianiense, Remo, Mirassol, entre outros. Ele fez parte das campanhas do título da Copa Verde de 2021, com o Remo, e da Série C do Campeonato Brasileiro de 2022, com o Mirassol.

Ex-Santos, Matheus Oliveira foi revelado por Dorival Jr e atualmente defende o Anyang, da Coreia do Sul (Foto: Divulgação/Anyang)
