Flamengo x Palmeiras: CBF divulga áudios do VAR sobre lances polêmicos

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou os áudios das conversas do VAR referentes às principais decisões da partida entre Flamengo e Palmeiras. O material, publicado neste domingo (19), revela a análise feita pela equipe de arbitragem sobre o lance em que o clube paulista reclamou de pênalti não marcado.

continua após a publicidade

➡️ PC Oliveira vê erro grave de arbitragem em Flamengo x Palmeiras

No episódio contestado, o Palmeiras alegou que houve um empurrão de Jorginho em Gustavo Gomez dentro da área. Porém, após revisão, a equipe de arbitragem de vídeo concluiu que não houve infração a ser marcada. A comunicação foi feita entre o árbitro de vídeo Caio Max Augusto Vieira e o juiz principal Wilton Pereira Sampaio.

- Para mim, essa mão aqui é só uma mão de referência. Não tem impacto. Os dois braços estão estendidos e não faz a flexão com impacto para empurrão - explicou Caio durante a análise.

continua após a publicidade

➡️ Decisão de Wilton Pereira em Flamengo x Palmeiras causa revolta: ‘Nada explica’

O lance ocorreu na área defensiva do Flamengo, quando Gomez teve contato com o jogador rubro-negro. A decisão de manter o jogo em andamento provocou protestos imediatos dos atletas do Palmeiras. Além dos jogadores em campo, o técnico Abel Ferreira e os integrantes do banco de reservas do Palmeiras também manifestaram descontentamento com a não marcação da penalidade.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O VAR também analisou duas possíveis faltas no lance em que foi marcado o pênalti para o Flamengo. Contudo, segundo Caio Max, não houve falta de Danilo em Vitor Roque no início da jogada, nem de Pedro em Bruno Fuchs, antes do zagueiro cometer o pênalti.

continua após a publicidade

Confira a análise do VAR: