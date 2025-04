Protagonista no Al-Ittihad líder do Campeonato Saudita, Karim Benzema foi questionado sobre a disputa pela artilharia com CR7. O francês, que tem cinco gols a menos que o português, ironizou a pergunta, afirmando que, para ele, o que mais importa é a conquista do título nacional.

Na zona mista depois da vitória do Al-Ittihad por 3 a 2 contra o Al-Ettifaq, em que Benzema marcou um gol, o atacante foi questionado sobre a disputa individual com o ex-companheiro de Real Madrid. Passadas 29 rodadas, Karim tem 18 gols, enquanto CR7 soma 23. Faltam apenas cinco jogos para o fim do Campeonato Saudita.

— Não me importo com isso, meu amigo. O mais importante, pra mim, é o título do Campeonato Saudita — disse Benzema.

Contratado em julho de 2023 com o rótulo de melhor jogador do mundo, Karim Benzema ainda não conseguiu conquistar um título sequer pelo Al-Ittihad. Dentro do grupo de quatro times com maior investimento do futebol árabe, a equipe se encontra perto de faturar seu primeiro troféu nacional em dois anos.

São 68 pontos para o time de Benzema e companhia, que soma seis a mais que o Al-Hilal, atual campeão. O Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, venceu nesta terça-feira (22) e chegou aos 60 pontos, figurando a 3ª colocação. Vale frisar que CR7 não esteve em campo para ser poupado.

A fala afrontosa de Benzema para CR7 acontece às vésperas do duelo entre as equipes no Campeonato Saudita, que pode vir a deixar o Al-Ittihad mais perto do título. As equipes se enfrentarão no dia 7 de maio, na casa do Al-Nassr, pela 30ª rodada.

Benzema quebra recorde do Al-Ittihad

Com o gol marcado na última segunda-feira, Karim Benzema chegou a 27 tentos com a camisa do Al-Ittihad no Campeonato Saudita. Com isso, o francês se isolou como o maior artilheiro da equipe na competição.