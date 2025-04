Ex-técnico do Real dá veredito sobre relação com CR7

Renomado técnico do futebol mundial, Rafael Benítez comandou o Real Madrid de CR7 entre os anos de 2015 e 2016. Apesar da grande expectativa e apresentar resultados positivos, rumores apontavam uma relação conturbada entre ele e o atacante português. Quase dez anos depois, o espanhol descartou o atrito.

— Não é verdade que deixei o Real Madrid pelo Cristiano Ronaldo. Nunca houve qualquer problema entre nós; ele é um grande jogador e um fenômeno. Saí por questões internas do clube, mas elas não tinham nada a ver com o Ronaldo — disse o técnico sobre CR7 em entrevista à "MBC Masr 2".

Benítez comandou o Real Madrid em apenas 25 partidas. Foram 17 vitórias, cinco empates e apenas três derrotas. Ele serviu como substituto imediato de Carlo Ancelotti, sendo descartado logo após os Merengues chegarem a um acordo pela contratação de Zinedine Zidane, que veio a conquistar muitos títulos como treinador.

Apesar dos números indicarem um bom trabalho, Benítez não apresentava um futebol contundente no Real Madrid. Soma-se o fato de que ele não conseguiu vencer jogos importantes, como contra o PSG, Atlético de Madrid e, o mais crucial de todos, contra o Barcelona, o qual sofreu goleada de 4 a 0 em pleno Santiago Bernabéu.

A relação do técnico com o elenco também era pauta constante, especialmente com CR7, que era o nome com a personalidade mais forte entre todos os jogadores. Relatos indicam que Benítez teve dificuldade em conquistar a confiança dos líderes do grupo.

Rafa Benítez não liga para as vaias da torcida do Real (Foto: Javier Soriano / AFP)

Benítez cita virada contra o Arsenal como improvável

Ainda em sua entrevista, Rafa Benítez não deixou de comentar sobre o atual momento vivido pelo Real Madrid, que terá uma dura missão pela frente nesta quarta-feira (16), contra o Arsenal, pela Champions. Mesmo sendo o atual campeão, o clube espanhol perdeu a ida, na Inglaterra, por 3 a 0.

— A reviravolta será muito difícil, porque os ingleses são uma equipe muito bem organizada. Sim, a história no Santiago Bernabéu será diferente, mas se o Arsenal marcar um gol, tudo muda. Ainda assim, acredito que o Real Madrid tem capacidade para vencer e seguir em frente — analisou.