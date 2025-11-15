

A sétima rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 teve sequência neste sábado (15) com jogos dos grupos B, C, E, H e J. O dia foi marcado por goleadas de Espanha e Suíça, além do tropeço da Bélgica, que empatou com o Cazaquistão e adiou a chance de garantir vaga antecipada no Mundial. O cenário de classificação segue aberto em vários grupos e será decidido na terça-feira (18), última rodada da fase.

Veja a situação dos grupos das Eliminatórias Europeias que entraram em campo neste sábado (15)

Grupo B - Suíça muito perto da vaga direta

A Suíça goleou a Suécia por 4 a 1, chegou a 13 pontos e está virtualmente classificada — só uma derrota por seis ou mais gols para o Kosovo tiraria a vaga direta.

O Kosovo, que venceu a Eslovênia por 2 a 0, já assegurou ao menos a repescagem.

Com gols de Xhaka e Embolo, a Suíça goleou a Suécia por 4 a 1 e ficou mais próxima da vaga na Copa do Mundo (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

Grupo C - Dinamarca e Escócia batalharão pela vaga direta

A Dinamarca empatou em 2 a 2 com Belarus e foi a 11 pontos. A Escócia perdeu para a Grécia por 3 a 2.

Dinamarca (1º) e Escócia (2º) se enfrentam na rodada final para decidir quem avança direto à Copa e quem jogará a repescagem.

Grupo E - Espanha goleia e fica próxima da classificação

A Espanha goleou a Geórgia por 4 a 0 e está muito próxima da vaga direta. A classificação só escapa em caso de derrota para a Turquia por sete gols ou mais.

A Turquia, já garantida na repescagem, venceu a Bulgária por 2 a 0.

A Espanha vai para a última rodada das Eliminatórias podendo perder por até seis gols de diferença para a Turquia (Foto: Jose Jordan / AFP)

Grupo H - Austria e Bósnia vão brigar pela vaga direta

Com as duas seleções vencendo, o confronto direto na terça-feira (18) definirá quem vai ao Mundial e quem vai para a repescagem.

A Áustria venceu o Chipre por 2 a 0 e retomou a liderança. A Bósnia e Herzegovina derrotou a Romênia por 3 a 2.

Grupo J - Bélgica tropeça e precisa vencer na última rodada

A Bélgica podia selar sua classificação, mas ficou no empate por 1 a 1 com o Cazaquistão, chegando a 15 pontos.

O País de Gales venceu Liechtenstein por 1 a 0 e agora disputa a vaga direta com a Macedônia do Norte, ambos com 13 pontos. Os galeses ainda monitoram o duelo entre Bélgica e Liechtenstein — um novo tropeço belga pode abrir caminho para a classificação de Gales ou Macedônia.

A Bélgica enfrenta Liechtenstein na última rodada das Eliminatórias (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

Quais são as seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2026?

África do Sul (África)

Arábia Saudita (Ásia)

Argélia (África)

Argentina (América do Sul)

Austrália (Ásia)

Brasil (América do Sul)

Cabo Verde (África)

Canadá (país-sede)

Catar (Ásia)

Colômbia (América do Sul)

Coreia do Sul (Ásia)

Costa do Marfim (África)

Croácia (Europa)

Egito (África)

Equador (América do Sul)

EUA (país-sede)

França (Europa)

Gana (África)

Holanda (Europa)

Inglaterra (Europa)

Irã (Ásia)

Japão (Ásia)

Jordânia (Ásia)

Marrocos (África)

México (país-sede)

Nova Zelândia (Oceania)

Noruega (Europa)

Paraguai (América do Sul)

Senegal (África)

Tunísia (África)

Uruguai (América do Sul)

Uzbequistão (Ásia)

