Final da Libertadores no Mané Garrincha? Entenda a situação

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), enviou ofício à Conmebol e à CBF oferecendo o estádio Mané Garrincha para sediar a final da Libertadores deste ano, em 29 de novembro. A decisão está marcada para o Monumental de Lima, no Peru, mas a capital peruana entrou em estado de emergência esta semana.

Ao Lance!, a Conmebol informou que "o status da final em Lima segue mantido", mas acrescentou que a entidade "acompanha a situação".

Na terça-feira (21), o presidente interino do Peru, José Jerí, decretou estado de emergência por 30 dias na capital. O prazo, portanto, está previsto para encerrar pouco mais de uma semana antes da final da Libertadores.

Por causa disso, o Distrito Federal se colocou à disposição da Conmebol para sediar a decisão. A mudança poderá ganhar força caso Flamengo e Palmeiras avancem à final. O time rubro-negro ganhou a partida de ida da semifinal por 1 a 0, diante do Racing, enquanto o alviverde faz nesta quinta-feira o primeiro confronto diante da LDU.

"[O Mané Garrincha é] o segundo maior estádio do Brasil, com capacidade de 72.851 espectadores, dispondo, portanto, de porte para sediar esse importante evento esportivo", argumentou Ibaneis Rocha no ofício encaminhado à Conmebol.

No documento, o governador do Distrito Federal lembra que o estádio de Brasília foi uma das sedes da Copa do Mundo de 2014, além de ter recebido partidas dos Jogos Olímpicos do Rio-2016 e das Eliminatórias.

"Em razão desses e outros atributos, estou seguro de que a realização do jogo da final da Conmebol Libertadores, no próximo dia 29 de novembro, em Brasília, será mais uma exitosa parceria em prol do futebol mundial", diz o texto.

Além do estádio, Ibaneis ressalta que a capital federal dispõe de ampla infraestrutura hoteleira e oferece condições de segurança para receber a partida.

Antes da Conmebol decidir que Lima seria a sede da final da Libertadores deste ano, o Mané Garrincha esteva entre os candidatos para receber a decisão. O Centenário, de Montevidéu, também pleiteou a partida.

Mas, se tiver êxito no pedido e o Mané Garrincha realmente se tornar a sede da final da Libertadores, os organizadores precisarão garantir a qualidade do gramado de uma arena que tem uma série de shows previstos para novembro.

Entenda os protestos que podem tirar de Lima a final da Libertadores

A capital peruana enfrenta uma onda de protestos violentos desde o mês passado, quando a então presidente, Dina Boluarte, avançou com propostas de mudanças na previdência social do país. Ela acabaria sofrendo um processo de impeachment relâmpago e destituída do cargo.

Mas as manifestações prosseguiram por causa do descontentamento da população com o Congresso, com os seguidos escândalos de corrupção, com a crise econômica e com o aumento da criminalidade. Os manifestantes, formados em sua maioria pela Geração Z, também pedem a saída do presidente interino.