Além da Libertadores: Palmeiras ganha prêmio fora de campo

O Palmeiras vive boa fase em campo e celebra feitos também fora dele. O clube foi vencedor da categoria Instituição Esportiva no Prêmio "Top30 - As melhores empresas do Brasil", promovido pela revista "Veja Negócios". A premiação foi na noite da última quinta-feira.

O método para a premiação foi desenvolvido pela agência de classificação de risco de crédito Austin Rating. Foram considerados os três últimos balanços anuais publicados (2022, 2023 e 2024), e foram observados indicadores como receita líquida, ativo total, patrimônio líquido, margem líquida, retorno do investimento e endividamento.

- Além de um reconhecimento às boas práticas de gestão e governança que implementamos no Palmeiras, este prêmio demonstra o legado sólido que estamos construindo para o futuro da instituição, dentro e fora de campo. Trabalhamos com empenho e responsabilidade para que sejamos sempre competitivos - afirma a presidente do clube, Leila Pereira.

Palmeiras e Flamengo estão classificados para a decisão da Conmebol Libertadores. Com campanhas históricas, os clubes, além da chance de se tornarem o primeiro brasileiro tetracampeão da competição, ainda disputam uma premiação milionária.

Apenas pela classificação à grande final, as equipes já garantiram, no mínimo, US$ 7 milhões (cerca de R$ 39,7 milhões), valor destinado ao vice-campeão. O montante, porém, pode chegar a quase quatro vezes mais.

Após a definição das semifinais, na última quinta-feira (30), Flamengo e Palmeiras irão disputar a final da CONMEBOL Libertadores no Estadio Monumental "U", em Lima (Peru), no dia 29 de novembro. Nesta sexta-feira (31), a entidade sul-americana anunciou o início da pré-venda de ingressos para a decisão.

De acordo com a CONMEBOL, usuários peruanos com cartões de crédito Mastercard emitidos pelo banco "BBVA" terão acesso antecipado à compra dos bilhetes. A pré-venda começa nesta sexta-feira (31) às 14h (horário do Peru), e vai até quarta-feira, 5 de novembro, às 23h59, ou até que os ingressos se esgotem. A venda de ingressos será realizada pelo site TicketMaster.