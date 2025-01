O Bayern de Munique tentou, mas não conseguiu superar o Feyenoord fora de casa, nesta quarta-feira (22), pela sétima rodada da Fase de Liga da Champions League. Na derrota por 2 a 0, os Bávaros viram o atacante mexicano Santiago Giménez marcar três vezes.

Com o resultado, o Feyenoord subiu na tabela de classificação e chegou ao 13º lugar, com 13 pontos. Com um ponto a menos, o Bayern caiu para a 15ª colocação, dificultando as chances de classificar direto às oitavas de final da Liga dos Campeões.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo mostrou a iniciativa e qualidade ofensiva do Feyenoord. Apesar dos míseros 20% de posse de bola, a equipe holandesa não desperdiçou as chances: o atacante Santi Giménez recebeu ótimo lançamento em profundidade, dominou entre dois marcadores e finalizou na saída do goleiro Neuer.

Depois de mais de 20 minutos de pressão do Bayern, Raphaël Guerreiro entra no lugar de Alphonso Davies, substituído por lesão pouco antes do intervalo, e comete uma falta dentro da grande área em poucos minutos dentro de campo. Autor do primeiro gol, Giménez ajeita a bola com carinho e converte o pênalti.

O Bayern ainda tentou, mas viu o Feyenoord ampliar ainda mais o placar: mais uma vez, Giménez abre o 3 a 0 para sacramentar o hat-trick em finalização com o pé esquerdo do meio da área.

O que vem pela frente?

No meio de tabela da Champions, Feyenoord terá mais um compromisso na competição ao visitar o Lille, na próxima quarta-feira (29), às 17h (de Brasília). Por outro lado, o Bayern volta suas atenções à Bundesliga para o duelo contra o Freiburg, no sábado (25), às 11h30 (de Brasília).

Igor Paixão, em ação pelo Feyenoord contra o Bayern de Munique pela Champions League (Foto: JOHN THYS / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

FEYENOORD 3 X 0 BAYERN

7ª RODADA - CHAMPIONS LEAGUE



🗓️ Data e horário: quarta-feira, 22 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Stadion Feijenoord, em Roterdã (HOL);

🥅 Gols: Santiago Giménez 3x (21'/1°T), (45+9'/1°T) e (43'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Upamecano (BAY); David Hancko (FEY), Goretzka (BAY); Müller (BAY); Ulreich (BAY)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

FEYENOORD (Técnico: Brian Priske)

Bijlow; Nieuwkoop, Trauner, Hancko e Gijs Smal; Milambo, Thomas Beelen e Stengs (Nadje); Moussa, Santiago Giménez e Igor Paixão.

BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Vincent Kompany)

Neuer; Laimer (Leroy Sané), Upamecano, Kim Min-Jae (Pavlovic) e Alphonso Davies (Raphaël Guerreiro); Kimmich e Goretzka; Michael Olise, Musiala e Coman (Gnabry); Harry Kane.

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Francois Letexier (FRA)