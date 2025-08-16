menu hamburguer
Fora de Campo

Gol de Lamine Yamal em Barcelona x Mallorca viraliza: ‘Gênio’

Jogada do atacante movimentou as redes sociais

imagem cameraLamine Yamal comemora gol pelo Barcelona (Foto: Jaime Reina/AFP)
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/08/2025
16:56
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Barcelona venceu o Mallorca por 3 a 0, neste sábado (16), no Estádio Son Moix, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol. Na ocasião, o atacante Lamine Yamal marcou um gol que viralizou nas redes sociais.

O lance aconteceu na reta final da partida. O Cronômetro marcava 48 minutos do segundo tempo, quando o novo camisa 10 do Barcelona foi pra cima da defesa adversária, fintou três adversários e finalizou no ângulo. Nas redes sociais, torcedores foram à loucura com a jogada do jogador. Veja a reação abaixo:

Como foi a vitória do Barcelona?

Em campo, o Barcelona não encontrou dificuldades para superar o Mallorca por 3 a 0 e estrear com vitória em La Liga. Defendendo o título conquistado na última temporada, a equipe de Hansi Flick contou com gols de Raphinha, Ferrán Torres e Lamine Yamal para construir o triunfo no Son Moix.

O duelo também ficou marcado pela polêmica validação do gol de Ferrán, após Raillo sofrer uma bolada na cabeça e cair no gramado, mas ser ignorado pelo árbitro José Munuera Montero. Ainda na primeira etapa, Manu Morlanes e Muriqi foram expulsos, o que facilitou o caminho para os catalães. A vitória colocou a equipe em primeiro lugar do campeonato espanhol.

Barcelona venceu o Mallorca pela primeira rodada do Campeonato Espanhol (Foto: Jaime Reina/AFP)

🌌 O que vem por aí?

Com uma semana de trabalho pela frente, o Barcelona volta a campo apenas no próximo sábado (23), visitando o Levante na cidade de Valencia (ESP), às 16h30 (de Brasília). No mesmo dia, mas um pouco mais cedo, às 12h, o Mallorca duela com o Celta de Vigo, novamente no Son Moix; uma semana depois, terá pela frente o duro compromisso de visitar o Real Madrid no Santiago Bernabéu.

