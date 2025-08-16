Gol de Lamine Yamal em Barcelona x Mallorca viraliza: ‘Gênio’
Jogada do atacante movimentou as redes sociais
O Barcelona venceu o Mallorca por 3 a 0, neste sábado (16), no Estádio Son Moix, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol. Na ocasião, o atacante Lamine Yamal marcou um gol que viralizou nas redes sociais.
O lance aconteceu na reta final da partida. O Cronômetro marcava 48 minutos do segundo tempo, quando o novo camisa 10 do Barcelona foi pra cima da defesa adversária, fintou três adversários e finalizou no ângulo. Nas redes sociais, torcedores foram à loucura com a jogada do jogador. Veja a reação abaixo:
Como foi a vitória do Barcelona?
Em campo, o Barcelona não encontrou dificuldades para superar o Mallorca por 3 a 0 e estrear com vitória em La Liga. Defendendo o título conquistado na última temporada, a equipe de Hansi Flick contou com gols de Raphinha, Ferrán Torres e Lamine Yamal para construir o triunfo no Son Moix.
O duelo também ficou marcado pela polêmica validação do gol de Ferrán, após Raillo sofrer uma bolada na cabeça e cair no gramado, mas ser ignorado pelo árbitro José Munuera Montero. Ainda na primeira etapa, Manu Morlanes e Muriqi foram expulsos, o que facilitou o caminho para os catalães. A vitória colocou a equipe em primeiro lugar do campeonato espanhol.
🌌 O que vem por aí?
Com uma semana de trabalho pela frente, o Barcelona volta a campo apenas no próximo sábado (23), visitando o Levante na cidade de Valencia (ESP), às 16h30 (de Brasília). No mesmo dia, mas um pouco mais cedo, às 12h, o Mallorca duela com o Celta de Vigo, novamente no Son Moix; uma semana depois, terá pela frente o duro compromisso de visitar o Real Madrid no Santiago Bernabéu.
