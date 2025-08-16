Reijnders e Haaland brilham e Manchester City bate Wolves pela Premier League
Norueguês marca duas vezes e os Cityzens dormem na liderança
O Manchester City derrotou o Wolves por 4 a 0, neste sábado (16), no Molineux Stadium, em Wolverhampton-ING, pela primeira rodada da Premier League. Erling Haaland, duas vezes, e Tijjani Reijnders, em grande atuação, e Rayan Cherki marcaram para a equipe de Pep Guardiola, que começam o campeonato na liderança provisória.
Antes e durante a partida, novas homenagens a Diogo Jota ocorreram no Molineux Stadium, com mosaico, um minuto de silêncio e aplausos no minuto 18, número da camisa do português durante a passagem no Wolves.
Como foi a partida entre Wolves e Manchester City?
Primeiro tempo
A partida começou com o City adiantando as linhas e pressionando a saída de jogo do Wolves. Pelo outro lado, o time da casa tentava sair em velocidade pelas pontas, mas sem sucesso. Com quase 80% de posse de bola, os Cityzens quase abriram o placar com Haaland, mas o norueguês cabeceou para fora após cruzamento de Bernardo Silva.
Aos 25, em escapada pelas pontas, o Wolves chegou ao gol com Marshall Munetsi, de cabeça. Porém, o bandeirinha marcou o impedimento. Minutos depois, o zimbabuano teve outra oportunidade de marcar, mas James Trafford defendeu à queima-roupa, mas, novamente, o ponta estava em condição irregular.
Após sustos na defesa, o City retomou o controle da partida e abriu o placar aos 34 minutos. Com grande jogada e passe por cima de Reijnders, Rico Lewis invadiu a área e apenas rolou para a segunda trave, onde Haaland completou para estufar as redes do goleiro José Sá.
Logo depois, após erro na saída de bola de Agbadou, Oscar Bobb disparou em contra-ataque três contra dois, tocou para Reijnders, que chutou cruzado e superou José Sá para abrir 2 a 0 aos Cityzens. Ao fim, o Wolves ensaiou uma pressão na reta final, mas sem perigo ao gol de James Trafford até o fim da primeira etapa.
Segundo tempo
Logo na primeira jogada da segunda etapa, Hoever cruzou rasteiro e Strand Larsen finalizou dentro da área, mas a bola foi pela rede pelo lado de fora. Na sequência da partida, o atacante norueguês teve nova chance em jogada ensaiada em falta, mas parou em Trafford.
Com o City chamando o Wolves ao campo de ataque, os Cityzens tiveram espaço para contra-atacar. Aos 15 minutos, Oscar Bobb escapou pela ponta, tocou para Reijnders, que passou para trás, onde achou Haaland fora da área. O norueguês encheu o pé em chute cruzado e marcar o terceiro do Manchester e o seu segundo gol na partida.
Após as substituições, o Manchester City seguiu no controle da partida e chegaram ao quarto gol com Rayan Cherki. Após tabelinha com Nico O'Reilly, o meia francês bateu de fora da área no cantinho direito de José Sá. Nos minutos finais, os visitantes administraram a vantagem até o apito final. Final de jogo, 4 a 0 para o Manchester City.
O que vem por aí para Wolves e Manchester City?
No sábado (23), o Manchester City recebe o Tottenham, pela 2ª rodada da Premier League, às 08h30 (de Brasília). Por outro lado, o Wolves visita o Bounemouth também no sábado (23), às 11h (de Brasília), pelo Campeonato Inglês.
✅ FICHA TÉCNICA
Wolverhampton 0 x 4 Manchester City
1ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 16 de agosto de 2025, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Molineux, em West Midlands (ING)
🕴️ Arbitragem: Jarred Gillett (árbitro); Scott Ledger e Marc Perry (auxiliares); David Webb (quarto árbitro)
📺 VAR: Michael Salisbury e Richard West
🥅 Gols: Haaland, 34'/1ºT (1-0); Reijnders, 37'/1ºT (2-0); Haaland, 15'/2ºT (3-0); Cherki, 35'/2ºT (4-0)
🟨 Cartões amarelos: Tijjani Reijnders (MCI), Nico O'Reilly (MCI), Matt Doherty (WOL)
🟠⚫ Wolverhampton (Técnico: Vítor Pereira)
José Sá; Matt Doherty, Emmanuel Agbadou e Toti Gomes; Ki-Jana Hoever (Rodrigo Gomes), João Gomes, André (Fer López) e David Wolfe (Hugo Bueno); Jean-Ricner Bellegarde (Jhon Arias) e Marshall Munetsi; Jorgen Strand Larsen
🔵⚪ Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
James Trafford; Rico Lewis (Matheus Nunes), Rúben Dias, John Stones (Abdukodir Khusanov) e Rayan Ait-Nouri; Bernardo Silva (Nico O'Reilly), Nico Gonzaléz e Tijjani Reijnders; Oscar Bobb, Erling Haaland (Rayan Cherki) e Jeremy Doku (Omar Marmoush)
