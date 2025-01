Vini Jr e Rodrygo quebram recordes, Real Madrid goleia e respira na Champions League

Em jogo marcado por grande atuação de Vini Jr e Rodrygo, o Real Madrid bateu o RB Salzburg por 5 a 1 e respirou na tabela da Champions League 2024-25. Donos das ações defensivas na primeira e na segunda etapa, os brasileiros marcaram duas vezes cada no resultado, que somou três pontos à equipe de Carlo Ancelotti na tabela. Kylian Mbappé completou a goleada e deu sequência ao ótimo momento na temporada.

Com a vitória, os Merengues chegam a 12 pontos e acabam com qualquer chance de eliminação na fase de liga. Na rodada final, o time encara o Stade Brest, fora de casa, sem Vini Jr, que cumprirá suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo no jogo desta quarta-feira.

Real Madrid 5x1 RB Salzburg: como foi o jogo?

A vitória do Real Madrid estava encaminhada já na primeira etapa e o grande responsável por isso foi Rodrygo. O brasileiro anotou dois gols - um aos 23' e outro, um golaço em parceria com Jude Bellingham, aos 34'. Com isso, Rodrygo se tornou o oitavo brasileiro com mais participações em gols na história da Champions League: são 33 gols ou assistências com influência do Raio.

Na segunda etapa, a dupla de astros no ataque do Real Madrid deu as caras no resultado. Logo aos 3', Mbappé aproveitou uma falha bisonha do goleiro Blaswich e apenas empurrou para o gol vazio; sete minutos depois, Vini Jr. fez linda jogada individual pela ponta esquerda, cortou para o meio e bateu firme para o gol adversário. Com as cores do Real Madrid, este foi o centésimo gol do camisa sete, que se coloca ao lado de Ronaldo Fenômeno como os únicos brasileiros a atingirem a marca.

Vini Jr comemora doblete pelo Real Madrid na Champions League (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

E não demorou muito para que o gol de número 101 saísse: aos 32' da segunda etapa, o atual melhor jogador do mundo driblou o zagueiro do Salzburg, finalizou com maestria e fechou o placar pelo lado dos Blancos. Com a vantagem elástica, Carlo Ancelotti deu oportunidade aos jovens do elenco: Endrick, por exemplo, entrou ao 27' e incomodou a zaga adversária.

Nos minutos finais, o Real Madrid ainda sofreu com um golaço de Mads Bistrup. Após cruzamento de Dedic, a promessa dinamarquesa acertou um lindo voleio e anotou o gol de honra do time austríaco.

O que vem por aí?

Agora, o Real Madrid se prepara para encarar o Real Valladolid, pela 21ª rodada da fase de La Liga, no sábado (25). Do outro lado, o RB Salzburg só entrará em campo na próxima quarta-feira (29), pela 8ª rodada da fase de liga da Champions League.

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid 5x1 RB Salzburg

7ª RODADA - CHAMPIONS LEAGUE

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 22 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

🥅 Gols: Rodrygo (22'/1ºT, 34'/1ºT); Kylian Mbappé (3'/2ºT); Vini Jr. (10'/2ºT e 32'/2ºT) (RMA); Mads Bidstrup (40'/2ºT) (SAL)

🟨 Cartões amarelos: Vini Jr (RMA)

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger (Naveros), Ferland Mendy; Dani Ceballos (Guler), Modric e Jude Bellingham (Alaba), Rodrygo (Brahím), Vinícius Jr. e Kylian Mbappé (Endrick)

RB SALZBURG (Técnico: Thomas Letsch)

Janis Blaswich; Amar Dedic, Samsom Baidoo, Hendry Blank, Aleksa Terzic; M. K. Yeo (Diambou), Nico Capaldo (Nakamura), Mads Bidstrup, Oscar Glouck (Gourna-Douath); Nene Dorgeles (Piatkowski) e Adam Daghin (Ratkov)

