Ruben Amorim explica desabafo sobre ‘pior Manchester United da história’

Após fazer um forte desabafo, classificando a atuação do Manchester United como 'talvez o pior time da história' depois de 3 a 1 para o Brighton em casa, no domingo (19), o técnico Ruben Amorim se arrependeu da fala em recente entrevista coletiva desta quarta. Para esclarecer o que disse, o português insistiu que estava culpando mais a si mesmo do que o elenco.

- Primeiro de tudo, eu quero falar sobre isso (entrevista de domingo). Eu estava falando mais de mim do que dos jogadores. Eu disse nessa mesma resposta, inclusive, que não estava conseguindo ajudar meus jogadores - afirmou Ruben Amorim.

- Não pensei. Esse foi o problema. Sou jovem e às vezes cometo erros. É por isso que não costumo falar após os jogos, mas desta vez precisava falar, e talvez tenha sido um erro. Depois fico mais nervoso, vou para coletiva e digo coisas que não devia. Não consigo prometer que não vai acontecer novamente, não sei, mas vou tentar melhorar - complementou.

O resultado negativo não só piorou a posição do Manchester United na Premier League, mas também estabeleceu o pior início de temporada em casa em seus 131 anos de história na competição. Atualmente, o time ocupa a 13ª posição com 26 pontos.

A última vez que o Manchester United teve um desempenho comparável foi na temporada de 1893/94, quando ainda era conhecido como Newton Heath. À época, o time sofreu sete derrotas nos primeiros 12 jogos em casa, resultando no rebaixamento à segunda divisão da liga inglesa.

Rubem Amorim assumiu o comando técnico do clube no fim de novembro, como substituto de Erik Ten Hag. Sob sua liderança, o United conseguiu seis vitórias em 15 jogos em todas as competições, com apenas duas vitórias nas últimas nove rodadas da Premier League.

O próximo desafio do time será nesta quinta-feira (23), contra o Rangers pela Liga Europa, uma competição que o time não está tão mal. Ao todo, o United tem 12 pontos e ocupa a 7ª posição. O adversário será o Rangers (oitavo, com 11 pontos) na próxima quinta-feira, pela penúltima rodada da fase classificatória. Se vencer, há chance de confirmar a passagem direta para as oitavas de final.

