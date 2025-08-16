Com a prioridade voltada ao duelo pela Libertadores, na próxima terça-feira (19), contra o Atlético Nacional, o técnico Hernán Crespo optou por preservar jogadores importantes do São Paulo para o duelo desta sábado (16), contra o Sport, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro.

O goleiro Rafael, os meio-campistas Alisson e Marcos Antonio e o atacante Luciano permaneceram na capital paulista para se preparar exclusivamente para a Libertadores. Com isso, o treinador optou por escalar o São Paulo com a seguinte formação: Young; Maik, Sabino, Alan Franco e Patryck; Pablo Maia, Luan e Rodriguinho; Tapia, Dinenno e Ferreira.

Com tantas mexidas no time, Crespo vai promover a estreia do goleiro Young no profissional. Pela falta de opções no elenco, o treinador vai escalar Alan Franco e Sabino na zaga. No banco de reservas, o argentino poderá contar com alguns nomes de peso, entre eles o atacante Lucas.

Além disso, o treinador lida com um número elevado de desfalques por lesão: Arboleda (músculo reto femoral da perna esquerda), Wendell (coxa esquerda) e Oscar (fratura vertebral). Além disso, Crespo não deve ter de volta neste ano Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Ryan Francisco (mesma lesão de Calleri, acompanhada de problema no menisco).

Sport está confirmado para enfrentar o São Paulo

O técnico Daniel Paulista tem poucos problemas para escalar o Sport. O time pernambucano vai entrar em campo com: Gabriel, Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Igor Cariús; Christian Rivera, Zé Lucas, Lucas Lima e Matheusinho; Léo Pereira e Derik Lacerda.

Na tabela de classificação, o São Paulo ocupa a sétima colocação, com 28 pontos. O Sport está na lanterna, com apenas nove pontos.

