Ex-árbitro aponta erro capital após polêmica em jogo do Barcelona: ‘Equivocado’
Etapa inicial de confronto com o Mallorca ficou marcada por decisões controversas da arbitragem
No duelo entre Mallorca e Barcelona, pela primeira rodada de La Liga, a atuação do árbitro Munuera Montero foi polêmica. Ainda na etapa inicial do confronto, Munuera expulsou dois jogadores dos donos da casa, e validou um gol dos catalães de maneira controversa.
Em jogada pelo lado direito, Lamine Yamal finalizou forte, e Raillo, na trajetória da bola, cortou de cabeça. A forte finalização do atacante levou o zagueiro ao chão. Os jogadores dos Mallorca esperavam que o jogo fosse ser paralisado, mas Munuera deixou o lance seguir, e Ferrán Torres, aproveitando a pausa da defesa, pegou rebote e finalizou encobrindo o goleiro Léo Román.
A reclamação dos Barraletes não foi suficiente para a anulação do tento, o que gerou muitas reclamações no Son Moix. Carlos Eugênio Simon, ex-árbitro e atual analista da ESPN, bateu o martelo e criticou a decisão de Montero em deixar a jogada seguir e não paralisar para o atendimento do jogador.
- Tem que parar o jogo. Olha como o jogador caiu com a pancada. Ele ficou meio tonto, desnorteado, uma pancada forte. O árbitro leva o apito à boca. Claro, o som nós não escutamos, mas ele leva o apito à boca, dá a impressão de que vai apitar, e tem que apitar. Nesses lances com cabeça, a orientação da Fifa, da CBF, da Conmebol, de La Liga é que em qualquer lance com cabeça, tem que parar o jogo imediatamente. Na minha opinião, esse gol deveria ser anulado, o árbitro deveria ter parado. Equivocadamente, ele deixou o jogo seguir. Erro da arbitragem - declarou Simon.
A recomendação da Fifa é de paralisação dos lances que envolvem pancadas no crânio dos atletas, seja por bolada ou por choque. O protocolo é seguido para que atletas não tenham complicações, e caso seja necessário, sejam substituídos para tratamento de possíveis concussões.
