Em jogo de polêmicas, Raphinha marca, e Barcelona bate o Mallorca na estreia em La Liga
Brasileiro abriu o marcador, completado por Ferrán Torres e por pintura de Lamine Yamal nos segundos finais
O Barcelona não encontrou dificuldades para superar o Mallorca por 3 a 0 e estrear com vitória em La Liga. Defendendo o título conquistado na última temporada, a equipe de Hansi Flick contou com gols de Raphinha, Ferrán Torres e Lamine Yamal para construir o triunfo no Son Moix.
O duelo também ficou marcado pela polêmica validação do gol de Ferrán, após Raillo sofrer uma bolada na cabeça e cair no gramado, mas ser ignorado pelo árbitro José Munuera Montero. Ainda na primeira etapa, Manu Morlanes e Muriqi foram expulsos, o que facilitou o caminho para os catalães. A vitória colocou a equipe na liderança através do saldo de gols; restam ainda sete jogos na jornada inicial do torneio.
👀 Como foi o jogo?
Logo aos seis minutos, os atuais campeões fizeram jus ao favoritismo e largaram na frente. Após troca de passes pela direita, Lamine Yamal fez cruzamento nas costas da defesa, e Raphinha, aparecendo livre por trás de Mateo Morey, testou no canto de Román para inaugurar o marcador. Na busca pela resposta, os donos da casa apostavam em bolas longas por trás da linha de impedimento: Muriqi, na melhor chance dos minutos seguintes, refugou a finalização e tentou ajeitar para Pablo Torre, mas pisou errado.
Aos 22', um lance polêmico levou o Barça a ampliar o marcador. Yamal apareceu novamente pelo setor direito e tentou chute. Raillo, na trajetória da bola, cabeceou e caiu, sentindo os efeitos da finalização do adversário. O árbitro, Munuera Montero, não parou o jogo, assim como o ataque do Barça; com a defesa pedindo o apito, Ferrán Torres pegou sobra de bate-rebate e acertou o ângulo. Apesar das reclamações, o gol foi confirmado por Munuera.
Pela contestação ao lance, Manu Morlanes foi amarelado pelo árbitro. E aos 33', após parar Lamine com falta em contra-ataque, o volante recebeu o segundo cartão e foi expulso. Três minutos depois, o centroavante Muriqi ergueu a sola da chuteira no rosto de Joan García e também recebeu o vermelho. Pesadelo completo para os presentes no Son Moix.
Na segunda etapa, se aproveitando da superioridade numérica, o Barça pressionou para tentar ampliar o marcador. Aos 12', Dani Olmo, em cabeçada forte, obrigou Léo Román a se esticar para fazer grande defesa. No minuto seguinte, Raphinha voltou a aparecer na entrada da área e bateu de chapa, mas a bola beijou a trave e saiu pela linha de fundo. Olmo, aos 23', teve nova oportunidade em passe do brasileiro, mas também acertou o poste.
Para fechar a conta, apareceu Yamal. Restando 15 segundos de jogo, o espanhol recebeu de Gavi, cortou três marcadores e bateu de chapa, acertando o ângulo e encerrando uma tarde controversa, mas vitoriosa dos atuais campeões.
🌌 O que vem por aí?
Com uma semana de trabalho pela frente, o Barcelona volta a campo apenas no próximo sábado (23), visitando o Levante na cidade de Valencia (ESP), às 16h30 (de Brasília). No mesmo dia, mas um pouco mais cedo, às 12h, o Mallorca duela com o Celta de Vigo, novamente no Son Moix; uma semana depois, terá pela frente o duro compromisso de visitar o Real Madrid no Santiago Bernabéu.
✅ FICHA TÉCNICA
Mallorca 0x3 Barcelona
1ª rodada - La Liga
📆 Data e horário: sábado, 16 de agosto de 2025, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Son Moix, em Palma de Mallorca (ESP)
🕴️ Arbitragem: José Luís Munuera Montero (árbitro); Iñigo Prieto e Antonio Ramón Martínez (auxiliares); Pablo Morales (quarto árbitro); Jorge Figueroa e Mario Melero (VAR)
🥅 Gols: Raphinha (BAR - 7' 1T); Ferrán Torres (BAR - 23' 1T); Raphinha (BAR - 49' 2T)
🟨 Cartões amarelos: Mateu Morey, Manu Morlanes, Muriqi e Pablo Torre (MLL); Raphinha (BAR)
🟥 Cartões vermelhos: Manu Morlanes e Muriqi (MLL)
⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO
🔴⚫ Mallorca (Técnico: Jagoba Arrasate)
Léo Román, Mateo Morey (Omar Mascarell), Martin Valjent, Antonio Raillo e Johan Mojica (Toni Lato); Manu Morlanes, Antonio Sánchez e Pablo Torre (Daniel Rodríguez); Takuma Asano (Mateo Joseph), Sergi Darder (Jan Salas) e Vedat Muriqi
🔵🔴 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Eric García, Ronald Araujo, Pau Cubarsí (Gavi) e Alejandro Balde (Jofre Torrents); Frenkie de Jong, Pedri e Fermín López (Dani Olmo); Lamine Yamal, Ferrán Torres (Marcus Rashford) e Raphinha (Jules Koundé)
