Chelsea recebe proposta por Andrey Santos e toma decisão

O Chelsea recusou, neste sábado (16), uma proposta de 45 milhões de libras do West Ham pela contratação do volante Andrey Santos, ex-Vasco. Segundo informações do jornalista Venê Casagrande, Enzo Maresca, técnico dos Blues, avisou à diretoria dos Hammers para desistirem da negociação e que o brasileiro não sairá da equipe.

Há o entendimento de que seu rendimento no torneio da Fifa e na pré-temporada - entrou em campo contra Milan e Bayer Leverkusen -, além do que foi apresentado no Strasbourg, é suficiente para justificar a permanência de Andrey nos Blues.

Andrey Santos retornou ao Chelsea para a disputa do Mundial de Clubes após ótima passagem por empréstimo ao Strasbourg, da França, na última temporada. O volante foi peça-chave no time francês, que fez boa campanha e garantiu vaga na Conference League.

Andrey Santos tem contrato com o Chelsea até junho de 2030 e, segundo o site "Transfermarkt", está avaliado em 35 milhões de euros (R$ 220,8 milhões). Oficialmente, ele acumula quatro partidas com a camisa do clube inglês.

Andrey Santos contra o Fluminense no Mundial de Clubes (Foto: Paul Ellis / AFP)

Trajetória de Andrey Santos até o Chelsea

Andrey Santos foi um dos grandes destaques do Vasco em 2022, quando foi peça fundamental no retorno do clube à Série A do Brasileirão, marcando 8 gols em 38 jogos na temporada. O desempenho chamou a atenção do Chelsea, que pagou cerca de 18 milhões de libras (R$ 113 milhões na época) para contratá-lo em 2023.

Após uma passagem sem muitas oportunidades pelo Nottingham Forest, o volante foi emprestado ao Strasbourg, da França. Andrey retornou ao Chelsea para a disputa do Mundial e entrou em campo quatro vezes na competição. Ele, inclusive, deixou uma ótima impressão para o técnico Enzo Maresca quando foi titular contra o Palmeiras e entrou em campo na final contra o PSG.

