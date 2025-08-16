Presidente da Fifa detona caso de racismo em jogo da Premier League
Partida entre Liverpool e Bournemouth ficou marcada por injúrias de torcedor contra Antoine Semenyo
O confronto entre Liverpool e Bournemouth, pela abertura da Premier League, na sexta-feira (15), ficou marcado por um episódio de racismo. Antoine Semenyo, atacante dos Cherries, foi alvo de injúrias raciais por parte de um torcedor ainda na primeira etapa.
➡️ Homem de 47 anos é preso após cometer racismo contra jogador na Premier League
O próprio Semenyo avisou ao árbitro da partida, Anthony Taylor, que paralisou o jogo e comunicou aos treinadores das duas equipes. Nas redes sociais, vídeos mostraram o possível momento onde o anglo-ganês ouviu as ofensas, vindas da área destinadas às pessoas que utilizam cadeira de rodas.
Em solidariedade ao jogador, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, publicou neste sábado (16) uma mensagem de apoio e detonou o caso ocorrido em Anfield Road, além de garantir que entrará em contato com Antoine para monitorar de perto a situação.
👀 Leia o comunicado abaixo:
"É absolutamente inaceitável ver o caso de racismo que teve como alvo Antoine Semenyo, do Bournemouth, que levou a uma paralisação do jogo pela Premier League, contra o Liverpool, em Anfield, na última noite. O futebol não tem lugar para o racismo ou qualquer forma de discriminação - e a coragem e performance de Antoine em campo, apesar das adversidades, são um exemplo poderoso de força e dignidade para os jogadores ao redor do mundo. O Painel de Voz dos Atletas, estabelecido como parte dos cinco pilares contra o racismo adotados no Congresso da Fifa de 2024, estará em contato com Antoine e está monitorando estas situações de perto. Estamos comprometidos a assegurar que os atletas sejam respeitados e protegidos, e que as direções de torneios e a aplicação de leis ajam de maneira apropriada. Todos na Fifa, o Painel de Voz dos Atletas e toda a comunidade futebolística está firme ao lado de Antoine, e nós continuaremos oferecendo nosso suporte inequívoco a ele, ao Bournemouth, à Premier League e à FA para assegurar que tudo está no lugar, e que ações sejam feitas para erradicar o racismo e a discriminação em nosso jogo."
Após o anúncio de prisão do homem que supostamente fez as ofensas nas tribunas de Anfield, Semenyo comemorou a decisão. Curiosamente, o atacante protagonizou a reação dos Cherries em campo: perdendo por 2 a 0, foram dele os dois gols do empate que se sustentou até os minutos finais, quando Chiesa e Salah recolocaram os Reds em vantagem no marcador.
- A noite de ontem em Anfield ficará comigo para sempre, não pelas palavras de uma pessoa, mas por como toda a família do futebol se uniu. Aos meus companheiros de Bournemouth que me apoiaram naquele momento, aos jogadores e torcedores do Liverpool que mostraram seu verdadeiro caráter, aos árbitros que lidaram com tudo profissionalmente: obrigado. O futebol mostrou seu melhor lado quando mais importava. Seguimos em frente, juntos - afirmou Antoine.
