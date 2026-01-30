Ex-Fortaleza assina com clube sensação no Campeonato Português

O Gil Vicente oficializou a contratação do lateral-esquerdo Weverson, que retorna ao futebol europeu após passagem pelo Fortaleza. O jogador brasileiro assinou contrato válido até 2028 e chega para reforçar o atual quinto colocado do Campeonato Português.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Weverson já possui experiência na Liga Portugal, tendo atuado por três temporadas no Arouca, onde se destacou inclusive com um gol marcado contra o Benfica no Estádio da Luz. Sua contratação ocorre em um momento histórico para o clube de Barcelos. Com 27 pontos, a equipe encerrou o primeiro turno com a melhor pontuação de sua história, superando as marcas das temporadas 2002/03 e 2021/22.

continua após a publicidade

O defensor, que acumula passagens pelo Red Bull Bragantino e títulos com a seleção brasileira sub-17 (Sul-Americano de 2017), reencontrará no novo clube o goleiro Lucão. O arqueiro, recém-contratado para substituir Andrew — negociado com o Flamengo —, foi companheiro de Weverson tanto na seleção de base quanto no Bragantino.

Weverson foi anunciado pelo Gil Vicente (Foto: Divulgação/Gil Vicente)

Nova casa

Em suas primeiras palavras como jogador do Gil Vicente, Weverson destacou o crescimento da equipe nos últimos anos.

— Fiquei muito feliz pela oportunidade de voltar a Portugal. Gil Vicente é uma equipe que, nos últimos anos, tem crescido muito. Então, fazer parte deste momento é especial. Espero chegar e contribuir com a minha técnica dentro de campo e minha alegria fora dele. Posso prometer entrega e comprometimento — afirmou o lateral.

continua após a publicidade

O Gil Vicente volta a campo neste domingo (1º) contra o Famalicão, pela 20ª rodada. No entanto, a estreia de Weverson é aguardada para a rodada seguinte, no dia 7, em confronto direto contra o Moreirense, sexto colocado na tabela.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.