Treinador do Bournemouth sobre titularidade de Rayan: 'Cuidado'

Wolves e Bournemouth irão se enfrentar no sábado (31), pela 24ª rodada da Premier League, no Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING). Em coletiva de imprensa antes da partida, o treinador dos Cherries, Andoni Iraola, foi perguntado se Rayan, recém-contratado junto ao Vasco, estará entre os titulares no duelo fora de casa.

Na resposta, o Iraola foi positivo, elogiou as condições físicas e que treinou normalmente. Porém, o treinador do Bournemouth também alertou que precisam ter cuidado com Rayan, pela questão de adaptação na Premier League e também tático.

— Acho que ele poderia começar jogando, sim, mas é uma decisão que preciso tomar. Fisicamente, acho que ele está bem, treinou normalmente, mas também precisamos ter cuidado com ele, já que ele tem 19 anos, está dando um grande salto, uma grande mudança para um país diferente, e quero que ele esteja confiante. Vai ser difícil porque, com certeza, ele ainda não sabe muita coisa sobre nós e estamos tentando lhe dar mais informações, mas fisicamente não há problemas com ele e seu raio de ação — afirmou o Iraola.

Rayan é apresentado pelo Bournemounth (Foto: Divulgação)

Rayan no Bournemouth

Rayan chegou no Bournemouth por 28,5 milhões de euros de valor fixo e 6,5 milhões condicionados ao cumprimento de metas. A contratação do jovem tornou-se a segunda mais cara da história do Bournemouth, atrás apenas dos 37 milhões pagos ao Porto em 2024 pelo atacante brasileiro Evanilson. Até início do mês, o ex-Fluminense atua como centroavante e Antoine Semenyo ocupando as laterais do ataque. Rayan chega para suprir a saída do astro, que se transferiu para o Manchester City. O atleta de 19 anos vestirá a camisa 37 dos Cherries

A equipe treinada por Andoni Iraola ocupa a 13ª posição da Premier League nesta temporada, com 30 pontos após 23 rodadas, resultado de sete vitórias, nove empates e sete derrotas, com 38 gols marcados e 43 sofridos. Na última rodada, os Cherries venceram o Liverpool por 3 a 2.

