Recuperando-se de uma lesão muscular na coxa esquerda, Cristiano Ronaldo está em Madri intensificando o tratamento para ter condições de jogar por Portugal nos amistosos deste mês, diante de México e Estados Unidos. E, para isso, ele utiliza um equipamento fabricado no Brasil.

Chamada Cryo Sport, a máquina é uma espécie de bota que cobre toda a perna. Ela alivia inchaços, dores e desconfortos musculares através de um mecanismo semelhante a uma máquina de pressão de ar. O Cryo Sport também é utilizado para limitar os efeitos de cãibras após os jogos.

O equipamento é produzido no Brasil, na cidade de Três Rios (RJ). A empresa, AVA CR7, tem o próprio Cristiano Ronaldo entre os sócios. Ele entrou no negócio em 2023.

Desde então, Cristiano Ronaldo usa os equipamentos, faz sugestões de melhorias, cria ideias para novos aparelhos e participa ativamente do processo de desenvolvimento. Além do Cryo Sport, a empresa também produz aparelhos exclusivos para o português, que permanecem em sigilo a pedido do próprio atleta.

O equipamento utilizado por Cristiano Ronaldo para tratar a lesão na coxa custa cerca de R$ 30 mil.

Apesar de intensificar o tratamento, a participação do craque nos amistosos da próxima Data Fifa é incerta. Em geral, lesões como a sofrida pelo CR7 exigem quatro semanas sem jogos. O jogador se lesionou em 28 de fevereiro no jogo do Al Nassr com o Al Fayha.

Cristiano Ronaldo usa tecnologia desenvolvida no Brasil para tratar lesão (Foto: Instragram/@cristiano)

