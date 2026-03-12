menu hamburguer
Futebol Internacional

CR7 usa máquina feita no Brasil para jogar por Portugal na Data Fifa

Jogador se recupera de lesão muscular sofrida no fim de fevereiro

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/03/2026
15:37
Cristiano Ronaldo em ação na partida entre Portugal e Irlanda (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)
imagem cameraCristiano Ronaldo tenta estar em condições para jogar por Portugal este mês (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)
Recuperando-se de uma lesão muscular na coxa esquerda, Cristiano Ronaldo está em Madri intensificando o tratamento para ter condições de jogar por Portugal nos amistosos deste mês, diante de México e Estados Unidos. E, para isso, ele utiliza um equipamento fabricado no Brasil.

Chamada Cryo Sport, a máquina é uma espécie de bota que cobre toda a perna. Ela alivia inchaços, dores e desconfortos musculares através de um mecanismo semelhante a uma máquina de pressão de ar. O Cryo Sport também é utilizado para limitar os efeitos de cãibras após os jogos.

O equipamento é produzido no Brasil, na cidade de Três Rios (RJ). A empresa, AVA CR7, tem o próprio Cristiano Ronaldo entre os sócios. Ele entrou no negócio em 2023.

Desde então, Cristiano Ronaldo usa os equipamentos, faz sugestões de melhorias, cria ideias para novos aparelhos e participa ativamente do processo de desenvolvimento. Além do Cryo Sport, a empresa também produz aparelhos exclusivos para o português, que permanecem em sigilo a pedido do próprio atleta.

O equipamento utilizado por Cristiano Ronaldo para tratar a lesão na coxa custa cerca de R$ 30 mil. 

Apesar de intensificar o tratamento, a participação do craque nos amistosos da próxima Data Fifa é incerta. Em geral, lesões como a sofrida pelo CR7 exigem quatro semanas sem jogos. O jogador se lesionou em 28 de fevereiro no  jogo do Al Nassr com o Al Fayha.

Cristiano Ronaldo usa tecnologia desenvolvida no Brasil para tratar lesão
Cristiano Ronaldo usa tecnologia desenvolvida no Brasil para tratar lesão (Foto: Instragram/@cristiano)

