Flamengo acerta a saída de Michael

BRASÍLIA - O Flamengo acertou, na manhã desta sexta-feira (30), a saída de Michael. Com o jogador fora dos planos do técnico Filipe Luís, as partes chegaram a um acordo amigável pela rescisão contratual. O atacante, que tinha contrato até o fim de 2028, não vinha sendo relacionado para os jogos do time carioca.

continua após a publicidade

- O Clube de Regatas do Flamengo informa que rescindiu o contrato com o atacante Michael, nesta sexta-feira (30), em comum acordo com o jogador. O Flamengo agradece ao atleta pelo profissionalismo, dedicação e pelos serviços prestados durante o período em que defendeu o clube, além de desejar sucesso na sequência de sua carreira - publicou o Flamengo.



Torcedores de Fla e Corinthians dão palpites sobre a Supercopa Rei

+ Aposte nas partidas do Flamengo

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Flamengo e Michael entenderam que esse foi o momento para o rompimento. Para que isso fosse concretizado, clube e jogador chegaram a um acordo pelos valores que o atacante tem para receber, flexibilizados por ambos.

Nas últimas semanas, o nome de Michael esteve no radar do Santos. O Peixe, no entanto, desistiu do negócio por conta do alto salário do jogador. Agora, seu provável destino é a Arábia Saudita, país em que vestiu as cores do Al-Hilal. O Al-Ula vem mantendo conversas pelo atleta, e um acerto parece estar próximo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Números de Michael com a camisa do Flamengo

Michael encerra a sua segunda passagem com a camisa rubro-negra com 46 partidas, seis gols e cinco assistências. Em toda a sua trajetória no clube carioca, foram 151 jogos, com 104 vitórias, 26 empates e 21 derrotas.

Michael durante partida pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.